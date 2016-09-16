Fiat Chrysler 1,9 milyon aracı geri çağırdı

Otomobil üreticisi Fiat Chrysler, hava yastıklarındaki bir kusurun üç ölüm ve beş yaralanmayla ilgili olabileceği ihtimali üzerine 1,9 milyon aracını geri çağırdı.

Kusurun, çarpışma anında hava yastıklarının açılmasını ve emniyet kemerlerinin kilitlenmesini önlemiş olabileceğinden kuşkulanılıyor.

2010-14 arasında üretilen Chrysler, Dodge, Jeep ve Lancia modeli araçların geri çağrıldığı belirtildi.

Bu yıl otomotiv sektörü çok sayıda aracı hava yastığı bağlantılı nedenlerle geri çağırdı.

Geri çağrılan araçların çoğunun ABD'de satıldığı, ancak 224,860'ının Kanada ve Meksika'da ve 284,051'inin de Kuzey Amerika dışında satıldığı bildirildi.

Geri çağrılan modeller arasında Chrysler Sebring, 200, Dodge Caliber, Avenger, Jeep Patriot ve Compass modellerinin olduğu belirtildi.

Fiat Chrysler araçların sahipleriyle iletişime geçeceğini ve kusurlu parçaların ücretsiz değiştirileceğini açıkladı.

Haziran ayında da Toyota 1,4 milyon aracı kusurlu hava yastıkları nedeniyle geri çağrılmıştı.