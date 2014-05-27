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Ekonomi

Fiat CEO'su: Bu arabayı almayın

ABD'de 32 bin 650 dolara satılan Fiat 500e, tam şarj edilmiş bataryayla 140 kilometre mesafe kat edebiliyor

27 Mayıs 2014 14:16

Fiat CEO'su Sergio Marchionne, müşterilerden şirketin ürettiği 500e model elektrikli arabayı almamalarını istedi.

Fiat CEO'su Sergio Marchionne'den iş dünyasında eşine az rastlanır bir çağrı geldi.Marchionne, tüketicilerden Fiat'ın ürettiği 500e model elektrikli arabayı almamalarını istedi.

Elektrikli arabaların çok yüksek bir maliyete sahip olduğunu ve 500e araçların zararına satıldığını belirten Marchionne, "Umarım ki bu araçları almazsınız. Çünkü sattığım her bir araba bana 14 bin dolar zarar ettiriyor. Ve ben bunu size itiraf edecek kadar dürüstüm" dedi.

ABD'de 32 bin 650 dolara satılan Fiat 500e, tam şarj edilmiş bataryayla 140 kilometre mesafe kat edebiliyor.

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