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Ekonomi

FIAT BRAVO MULTIAIR SATIŞTA İSTANBUL (A.A)

08 Nisan 2011 12:40

-FIAT BRAVO MULTIAIR SATIŞTA  İSTANBUL (A.A) - 08.04.2011 - Fiat Bravo'nun ''Yılın En İyi Yeni Motoru'' ödüllü MultiAir teknolojisine sahip 140 HP'lik benzinli güç ünitesiyle donatılan versiyonları, Türkiye'de satışa sunuldu.  Fiat'tan yapılan açıklamaya göre, Nisan ayı boyunca 40 bin 905 liradan başlayan anahtar teslim kampanyalı satış fiyatıyla satılan Fiat Bravo MultiAir, Dynamic Plus ve Sports Style adı verilen iki farklı donanım seçeneğiyle tercih edilebiliyor.  140 HP'lik MultiAir benzinli motorlu Fiat Bravo'nun baz donanımında EBD destekli ABS, ESP, Hillholder, ön havayastıkları, ön yan havayastıkları, otomatik klima, MP3 ve CD çalarlı müzik sistemi, USB girişli Blue&Me Sistemi, arka park sensörü, deri direksiyon simidi ve vites topuzu, krom kapı içi kollar ve 16 inçlik alaşımlı jantlar gibi unsurlar yer alıyor. 0-100 km/s hızlanmasını 8.5 saniyede tamamlayan ve 6 ileri manuel şanzımanla donatılan Fiat Bravo MultiAir, 204 km/s'lik maksimum hıza erişebiliyor. 

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