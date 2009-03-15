Fiat, Barbie'ye özel!

Fiat 500, Barbie'nin doğum günü için özel olarak tasarlanan aracı Milano'da yollarla buluşturdu.



Fiat, Barbie'nin 50. yaşgünü kutlamalarına özel olarak hazırladığı Fiat 500 modeli ile dikkat çekmeye çalışıyor. 500 modelinin Barbie için üretilen şov amaçlı özel versiyonu, modern pembe gövde rengi, hem dış hem iç mekanında bol miktarda kullanılan kristal süslemeleriyle ön plana çıkıyor. Aracın, en ünlü moda bebeği olan Barbie'nin 50. yaşgünü etkinlikleri amacıyla üretilen şov amaçlı versiyonu Milano'da yapılan bir özel organizasyonla yollara çıktı.



Fiat Tasarım Merkezi ve oyuncak üreticisi Mattel işbirliğiyle geliştirilen ve kutlamaların ardından Barbie'ye hediye edilen Fiat 500 Barbie, hem parıltılı hem modern bir görünüm sunan özel pembe gövde rengi, jant kapakları, dış cam pervazlarında ve anteninde kullanılan kristallerle sıra dışı bir görünüm sergiliyor.

