Fiat ailesinin varisi, parasız kalınca 'kaçırıldım' yalanını uydurdu

İtalya'nın önde gelen markalarından Fiat'ın kurucusunun torunu Lapo Elkann, New York'ta bir eskortla birlikte iki gün boyunca uyuşturucu kullandıktan sonra parasız kalınca, kaçırıldığı yalanıyla ailesinden para sızdırmaya çalıştı. Elkann, olayın ortaya çıkması üzerine gözaltına alındı.

Amerikan basınının ortaya çıkardığı ve İtalyan basınında da yer alan haberlere göre 39 yaşındaki Lapo Elkann, geçen hafta sonunda ailesini arayarak "transeksüel bir seks işçisi tarafından alıkonulduğunu" ve sağ salim kurtulması için 10,000 dolar fidye ödemeleri gerektiğini söyledi.

Ancak ailesinin polise haber vermesi üzerine kaçırılma senaryosunun sahte olduğu ortaya çıktı.

Polisin incelemesinde, Lapo Elkann'ın bir eskortla iki gün boyunca içki ve uyuşturucu kullandıktan sonra parası bitince bu yalana başvurduğu belirlendi.

Elkann, geçen Cumartesi gecesi yalan ihbarda bulunma suçlamasıyla gözaltına alındıktan sonra yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

25 Ocak'ta mahkemeye çıkması beklenen Elkann'ın 2 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Fiat'ın kurucusu Gianni Agnelli'nin torunu ve şirketin şimdiki başkanı John Elkann'ın kardeşi olan Lapo Elkann, daha önce de uyuşturucu bağlantılı skandallara karışmıştı.

Elkann, 2005'te aşırı dozda uyuşturucudan hastaneye kaldırılmış ve bu olayın ardından Fiat'taki görevlerinden ayrılmıştı. Elkann halen Italia Independent isimli tasarım şirketinin başında bulunuyor.

İtalya'nın en tanınmış ailelerinden birinin varisi olan Lapo Elkann'ın, kaçırıldığı yalanıyla ailesinden para almaya çalışması ve gözaltına alınması bugünkü İtalyan gazetelerinin baş sayfalarında yer aldı.

Corriere della Sera ilk sayfadan "Lapo Elkann'ın çileleri ve düşüşü" başlığıyla verdiği haberinde, son zamanlarda işlerinin kötü gitmesinin de etkisiyle Lapo Elkann'ın yorgun, içine kapanık ve dengesini kaybetmiş gibi göründüğünü yazdı.

La Repubblica da baş sayfasında "Lapo'nun son çılgınlığı: 'Kaçırıldım'" başlığını kullandı.

Libero gazetesi ise "Lapo Elkann'ın kalibresinde bir işadamı nasıl olur da parasız kalır ve anne-babasını aramaktan başka seçenek bulamaz?" sorusunu sordu. Gazeteye konuşan gazeteci-yazar Gigi Moncalvo da "Fiat ailesinde sorun çıkaranların üstü çizilir" dedi.