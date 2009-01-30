Fiat 500'e 'Yılın Şehir Otomobili' ödülü

Fiat'tan yapılan yazılı açıklamada, BusinessCar dergisinin okurları tarafından bu ödüle layık görülen Fiat 500'ün, daha önce "Car of the Year" (COTY) jüri üyeleri tarafından "2008 yılın otomobili", Auto Express dergisi tarafından "2008 yılın en iyi şehir otomobili" ve Car Dergisi tarafından "yılın otomobili" ödüllerini aldığı belirtildi.Fiat 500, Türkiye'de 28 bin 500 YTL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla satılıyor.