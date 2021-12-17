FIA'nın yeni başkanı Mohammed Ben Sulayem oldu

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu'nda Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem yeni başkan olarak seçildi. FIA'da başkanlık koltuğunda 12 yıldır Jean Todt, oturuyordu.

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) Genel Kurulu, Paris'te gerçekleştirildi. İngiliz Graham Stoker ile yarışan Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Ben Sulayem, kullanılan oyların büyük bir bölümünü alarak, 12 yıldır başkan olan Jean Todt'tan görevi devraldı. TOSFED Onursal Başkanı Serkan Yazıcı, FIA Dünya Motorsporları Konseyi'ne bir kez daha seçilirken, TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da vekil üye olarak konseyde yer alacak.

"Ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz"

Serkan Yazıcı yaptığı açıklamada, "Büyük bir farkla seçimi kazanan Mohammed Ben Sulayem'i tebrik ediyorum. Başarılı bir FIA yönetimi için biz de bir kez daha Dünya Motorsporları Konseyi'ne seçildik ve Türkiye olarak koltuğumuz devam ediyor. Bana ve ülkeme oy vererek seçilmemi sağlayan herkese teşekkür ediyorum. FIA Dünya Motorsporları Konseyi'nde ülkemizi gururla temsil etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.