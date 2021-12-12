FIA, Mercedes'in iki itirazını da reddetti; Max Verstappen'in dünya şampiyonluğu resmileşti

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), Mercedes'in güvenlik aracı altında geçiş yapıldığı ve yarışın tur yiyen pilotların turunu geri aldıktan sonraki tur değil, aynı tur içinde başlatılması ile ilgili yaptığı itirazları reddetti. Böylelikle Max Verstappen'in şampiyonluğu resmileşti.

Şampiyonluğu son turda kaybeden Mercedes, güvenlik aracı pisti terk etmeden Max Verstappen'in Hamilton'ı geçmesi ve yarışın tur yiyen pilotların turunu geri aldıktan sonraki tur değil, aynı tur içinde başlatılması konularında FIA'ya itirazda bulundu.

Konuyu inceleyen FIA, Max Verstappen’in güvenlik aracını geçmesi ile ilgili Mercedes’in yaptığı itirazı reddetti.

TIKLAYIN - Formula 1'de Max Verstappen dünya şampiyonu!

Abu Dhabi'de neler yaşandı?

54. turda Williams pilotu Nicholas Latifi'nin yaptığı kaza sonucunda güvenlik aracı geldi. Red Bull, güvenlik aracını fırsat bilerek Verstappen'i pite çağırdı ve aracına yumuşak hamur lastik taktı. Mercedes ise Hamilton'a geç bilgi verdiği için Hamilton pite giremedi. Latifi'nin aracının kaldırılmasının ardından yarış son turda start aldı. Tur bindirilen pilotların aradan çekildiği yarışta Lewis Hamilton ile Max Verstappen baş başa start aldı. Lastiğinin avantajıyla rakibini geçen Verstappen, finişi ilk sırada geçerek şampiyonluğa ulaştı.

Mercedes, yarış direktörü Michael Masi'nin son güvenlik aracı uygulamasına itiraz etti.

Bu sonucun ardından Hollandalı pilot, 395,5 puanla şampiyon olurken, ikinci sırada ise 387,5 puanla Lewis Hamilton yer aldı.

Kariyerinin ilk şampiyonluğunu kovalayan 24 yaşındaki Verstappen ile toplamda 8. şampiyonluğunu elde ederek Formula 1'de rekor kırmak isteyen Hamilton, son yarışa aynı puanla (369,5) başladı. Abu Dabi'de zafer, Verstappen'in oldu.

Markalar klasmanında ise ilk sırada yer alan Mercedes, Red Bull'un 28 puan önünde sezonu tamamladı.

Puan durumu

Sezonun son yarışı öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1. Max Verstappen (Hollanda): 395,5 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 387,5

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 226

4. Sergio Perez (Meksika): 190

5. Carlos Sainz (İspanya): 164,5

Takımlar

1. Mercedes 613,5

2. Red Bull: 585,5

3. Ferrari: 323,5

4. McLaren: 275

5. Alpine: 155