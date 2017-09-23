FIA Başkanı Frist Brink: "Türkiye en güçlü 3 aday arasında"

Muğla\'nın Fethiye İlçesi\'ne gelen Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Frist Brink, Türkiye\'nin 2020 Dünya Hava Oyunları adaylığı için 1965 rakımlı Babadağ\'da incelemelerde bulundu. Türkiye\'nin 3 güçlü adaydan biri olduğunu belirten Brink, incelemelerin ardından yamaç paraşütüyle tandem (ikili) atlayış yaptı.

Türkiye\'nin Malezya, ABD, Meksika ve Avustralya ile birlikte 2020 Dünya Hava Oyunları ev sahipliğine aday olmasının ardından FIA Başkanı Frist Brink ve Dünya Hava Oyunları Organizasyon Direktörü Markus Haggeney, incelemelerde bulunmak için Fethiye\'ye geldi. Ölüdeniz Mahallesi\'ndeki dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi Babadağ\'a çıkan Brink ve Haggeney\'e, Türk Hava Kurumu (THK) Havacılık ve Eğitim Başkanı Bekir Sıktı Akyüz ile Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner eşlik etti. Babadağ 1700 metre pistinde incelemelerde bulunan heyet, bir süre yamaç paraşütlerinin kalkışını izledi. Babadağ hakkında geniş bilgi alan Başkan Brink ve beraberindekiler, daha sonra 1900 metre pistine çıktı. Başkan Brink, yamaç paraşütü pilotu Yavuz Aslan ile, Kaymakam Şahiner ise Halil Kayır ile yamaç paraşütüyle ikili atlayış yaptı. Kalkış sırasında Brink ve Şahiner\'in ayakkabıların ayaklarından çıkıp düşmesi dikkati çekti.

\"ORGANİZASYONUN TÜRKİYE\'DE YAPILMASINA POZİTİFİM\"

Türkiye\'nin ABD ve Meksika ile birlikte organizasyona ev sahipliği yapabilecek en güçlü adaylarından biri olduğunu belirten FIA Başkanı Frist Brink, Yunanistan\'ın Rodos Adası\'nın da görülebildiği Babadağ manzarasına hayran kaldığını söyledi. 5 yılda bir yapılan organizasyonun son olarak Birleşik Arap Emirlikleri\'nin Dubai şehrinde gerçekleştirildiğini ve 5 milyon izleyici sayısına ulaştıklarını anlatan Brink, \"2020 için ev sahibi ülke, 27 Ekim\'de İsviçre\'nin Lozan kentinde gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısında belirlenecek. İzlenimlerimizi rapor haline getirip, kurula sunacağız. Ev sahipliği için 3 temel araç olan finans, konaklama ve izleyiciye ihtiyacımız var. Babadağ\'dan görünce izleyici açısından sorun olmayacağına emin oldum. Büyük firmaların sponsorluğunu bekliyoruz. Türkiye\'nin organizasyona ev sahipliği yapmasına pozitifim\" dedi.

Brink, 12 farklı branşta yapılan organizasyonda drone yarışlarının büyük ilgi çekmesini beklediklerini sözlerini ekledi.

Dünya Hava Oyunları Organizasyon Direktörü Markus Haggeney ise Babadağ\'da sihirli bir manzara ile karşılaştıklarını ve çok etkilendiklerini vurguladı. Organizasyonun ev sahibi ülkenin tüm güzelliklerini havadan gösterdiğini, ayrıca çok sayıda sporcu ve turist çektiğini anlatan Haggeney, \"Türkiye organizasyonu kazanma yönünden ciddi bir aday. İzlenimlerimiz doğrultusunda geniş bir rapor sunacağız. Heyetimizin seçimi doğrultusunda ev sahibi ülke belirlenecek\" diye konuştu.

Fethiye Kaymakamı Muammer Şahiner ise organizasyonu Türkiye\'ye getirmek için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FIA) Başkanı Frist Brink\'in Babadağ\'a gelmesi

- Brink ve beraberindekilerin görüntüsü

- Brink ve beraberindekilerin Babadağ hakkında bilgi alması

- Babadağ\'dan kalkan yamaç paraşütlerinin görüntüsü

- Başkan Brink ve Kaymakam Şahiner ile röp.

- Brink ve Kaymakam Şahiner\'in yamaç paraşütüyle havalanması

Ergün TOS / FETHİYE (Muğla), (DHA)