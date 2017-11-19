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Spor

FIA Avrupa Ralli Kupası'nı Yağız Avcı kazandı

İSTANBUL,(DHA) -  Portekiz'de düzenlenen Casinos do Algarve Rallisi'nde mücadele eden Yağız Avcı, FIA Avrupa Ralli Kupası'nın sahibi oldu

19 Kasım 2017 18:12

İSTANBUL,(DHA) - 

Portekiz\'de düzenlenen Casinos do Algarve Rallisi\'nde mücadele eden Yağız Avcı, FIA Avrupa Ralli Kupası\'nın sahibi oldu.
Avrupa\'nın farklı ülkelerinden 40 ekibin katıldığı FIA Avrupa Ralli Kupası\'nın finali, bu sene Portekiz\'de yapıldı. Toplam uzunluğu 155.77 km olan 13 özel etapta koşulan final yarışının kazananı Yağız Avcı - Bahadır Gücenmez ikilisi oldu. Yarışın dokuzuncu etabına kadar Porte-kizli rakibi Pedro Meireles\'i yakından takip eden Red Bull sporcusu Yağız Avcı, onuncu etapta Meireles\'in yaptığı hatayı iyi değerlendirdi ve yarışın bitimine 3 etap kala liderliği ele geçirdi. En yakın rakibine 33.60 saniye fark atarak önemli isimleri geride bırakan Yağız Avcı - Bahadır Gücenmez ikilisi 1:39:43.70\'lik derece ile FIA Avrupa Ralli Kupası\'na uzandı. İkinci sırada ise Çek pilot Ondrej Bisaha yer alırken, bir başka Çek isim Vojtech Staif podyumun son sırasını kaptı.
Yağız Avcı, babası Nejat Avcı tarafından ilk kez 1997 senesinde kazanılan bu kupayı  bir kez daha Türkiye\'ye getirerek aile geleneğini sürdürdü.
Ülkemizden bu zorlu yarışa katılan Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Orhan Avcıoğlu-Burçin Korkmaz ikilisi talihsiz bir şekilde yarış dışı kalırken, Neo Motorspor adına Mitsubishi Lancer EVOIX ile ERT2 kategorisinde yarışan Adil Küçüksarı-Kerim Tar da yarış boyunca sergiledikleri iyi performansla ikinci olmayı başardılar. 

(FOTOĞRAFLI)

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