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Kültür-Sanat

'Fi' dizisi başka bir platforma mı geçecek?

"Fi dizisini sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil"

03 Temmuz 2017 17:44

Mesut Yar, dijital platformda yayınlanıp, büyük bir başarı elde eden Fi dizisinin gelecek sezonu hakkında, yazdığı köşesinde dizinin sevenlerini üzebilecek haberlere yer verdi. Dizinin önümüzdeki sezon farklı bir platforma geçmesi ve sansürlenmesi gibi ihtimaller gündemde.

Mesut Yar köşesinde, Fi dizisinin gelecek sezon isim değiştirerek devam edeceğine ihtimal verdiğini, ancak sansürsüz bir şekilde ana akımda kanal bulamayacağını yazdı.

Mesut Yar'ın Posta gazetesindeki, "Ana Akım Kanalda Zor" başlıklı yazısı şöyle:

"Fi serisi ilk sezonunu tamamladı. Gelecek sezon muhtemelen isim değiştirerek devam edecek.

Açıkçası bir internet platformundan yayınlanıp hakkında en çok lakırdı edilen dizi olduğunu düşünürsek, iyi bir rüzgar yakaladı Puhu TV.

Ama bu ilk sezonki haliyle ve sansürlemeden yayınlayacak ana akım bir kanal bulmak mümkün değil 'Fi'ye. İş RTÜK çerçevesinde halledilmeye çalışılırsa dizi bildiğin kuşa döner. Eh o zaman nasıl olacak bu işler?"

 

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Mesut YarFi dizisiFisansürdijital platform

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