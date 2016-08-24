"FG plakası almak için Türkiye’nin her yanında talepte bulunan, torpil yaptıran kimlerdi?"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, Türkiye genelinde Fetullah Gülen'in adının baş harflerinden (FG) oluşan tüm araç plakalarının toplatılması kararı alınmasına dair olarak, "Merak ediyorum.. FG plakası almak için İstanbul’da, Samsun’da, Antalya’da, Kars’ta , Türkiye’nin her yanında talepte bulunan, torpil yaptıran kimlerdi. Bir ara simgeydi. Sükseydi. Mesajdı.

Şimdi, İki harfin buluşması tehlikeli oldu. El bombası gibi!" diye yazdı.

Mehmet Tezkan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (24 Ağustos 2016) nüshasında yayımlanan 'AKP tek başına yapamaz başlıklı yazısı' şöyle:

Öncelikle Başbakan’ın şu sözüne dikkatinizi çekerim.. Dedi ki; ‘ülkenin ana meselelerinde muhalefet ve iktidar ayrımı yapmayacağız. Bütün konuları konuşarak , görüşerek ve uzlaşarak çözmenin gayreti içinde olacağız.’

Dibe vurdurulmaya çalışan Türkiye’nin kurtuluş reçetesi bu sözlerde..

***

Niye mi?

İktidarı tek başına devleti derleyip toparlayamaz da ondan.. İktidarın muhalefete her zamankinden fazla ihtiyacı var..

İktidar, muhalefetle ortaklık yapmak zorunda..

Neden mi?

Bakın bütün kurumlar lime lime..

***

Orduda moraller sıfır..

İçinden bunca hain çıkan kurumun sarsıntı geçirmesi normal..

15 Temmuz gecesi 8.8 şiddetinde depremle sallandı..

Emniyette moraller sıfır..

Her gün operasyonlar her gün gözaltılar..

Yargıda moraller sıfır..

Bir döneme damga vuran özel yetkili savcıların hakimlerin neredeyse tamamı FETÖ’cü çıktı.. Terör örgütü üyesi olmaktan tutuklandı..

Eğitim de moraller sıfır..

Binlerce öğretmen kapının önüne konuldu.. Bin okul kapatıldı..

Üniversitede moraller sıfır..

Düşünün adam profesör, adam güya bilim adamı meğer imamdan emir alıyormuş..

İş dünyasında moraller sıfır..

En saygın, en oturaklı işadamları Fethullah’ın kasasıymış.. Para tedarikçileriymiş..

Bürokraside moraller sıfır..

Başbakanlıktan başlayalım, TÜBİTAK, Adli Tıp, TİB derken bürokrasinin hücrelerine girelim..

Her yer Fethullahçıymış..

***

Devletin yeniden yapılanması lazım..

Bu nasıl olur?

İktidar muhalefet işbirliğiyle.. İktidarın bildiğini okumamasıyla. Konuşarak, anlaşarak, uzlaşarak..

Başbakan’ın bu sözü vermesi çok önemli..

Bunca karanlık, bunca sıkıntılı, bunca tatsız olaylar ortasında çölde vaha gibi..

Şehide saygımız sonsuz ama..

15 Temmuz’da darbeyi sekteye vurduran, iç savaşı önleyen kişilerin başında şehit Ömer Halisdemir geliyor..

Özel Kuvvetleri teslim almaya gelen generalin kafasına kurşun sıkmasaydı belki de başka bir

Türkiye’de yaşıyorduk..

Darbeciler bedenine 30 kurşun sıkarak şehit etti..

Şükran borçluyuz.. Unutmamamız lazım.. Unutmamak için adını yaşatmamız lazım..

Ama üniversiteye adını vererek değil..

***

Meclis’te önerge verilmiş, Niğde Üniversitesi’nin adı Ömer Halisdemir Üniversitesi oldu..

Yanlış..

Türkiye dünyaya açık ülke.. Niğde Üniversitesi dediğiniz zaman beş bin yıllık bir tarihe dayanan Niğde akla gelir..

Niğde neresiymiş diye bakan Hititler’e, Frikya’ya kadar gider..

Yabancılara Halisdemir Üniversitesi bir şey ifade etmez..

Hangi üniversite’den..

Niğde..

Ömer Halisdemir

Üniversitenin öğrencilere sorun hangisi?

***

Siyasetçilerin adının üniversitelere verilmesine de karşıyım..

Bu konuda çok yazı yazdım..

Turgut Özal, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan, Süleyman Demirel, Abdullah Gül, Recep Tayyip Erdoğan üniversitesi olmaz..

Olmamalı..

Batı’da örneği var mı? Siyasetçilerin adını taşıyan üniversiteler.. İngiltere’de falan..

Yok..

***

Şehidimize saygımız sonsuz; ama Niğde’nin önünde değil..

FG plakaları..

Fethullah Gülen’in baş harflerini taşıyan plakalar toplatılacakmış.

Araç sahipleri için soruşturma açılmış..

Fethullah terör örgütüyse ‘FG’ li plaka olmalıymış..

***

Merak ediyorum.. FG plakası almak için İstanbul’da, Samsun’da, Antalya’da, Kars’ta , Türkiye’nin her yanında talepte bulunan, torpil yaptıran kimlerdi..

Bir ara simgeydi..

Sükseydi.. Mesajdı..

Şimdi, İki harfin buluşması tehlikeli oldu.. El bombası gibi!..