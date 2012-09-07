Tecavüze uğrayan kadına kürtaj yapılmayacak

Isparta'nın Yalvaç İlçesi’nde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Nurettin G.’yi tüfekle vuran, ardından bıçakla başını kesip "Millet kelle görsün" diyerek köy meydanına atan N.Y.’nin 29 haftalık hamile olduğu, bu nedenle kürtaj yapılamayacağına karar verildi.

2 çocuk annesi 26 yaşındaki N.Y., silah zoruyla kendisine tecavüz edip hamile bıraktığını iddia ettiği 2 çocuk babası 35 yaşındaki N.G.’yi 28 Ağustos’ta saat 22.00’de av tüfeğiyle vurup öldürdü. N.Y. daha sonra N.G.’yi başını bıçakla keserek çuvala koydu ve köy meydannına getirdi. Burada "İşte namusumla oynayanın kellesi" diye bağıran N.Y., N.G.’nin kesik başını köy meydanına attı. Olayın ardından jandarma tarafından gözaltına alınan N.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Isparta Kapalı- Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan N.Y., mahkemede verdiği ifadede, "Ölsem bile bu çocuğu doğurmayacağım" dedi. Normal şartlarda kürtajın 10 haftayla sınırlı olduğu Türkiye’de, 5 aylık (20 hafta) hamile olduğunu söyleyen N.Y.’nin kürtaj olup olamayacağı tartışma yarattı. N.Y.’nin çocuğu istemediğini beyan etmesi üzerine avukatı ’Çocuk Düşürtme, Düşürme veya Kısırlaştırma’ ile ilgili Türk Ceza Kanunu’nun 99’uncu maddesinin işletilmesini talep etti. Maddeye göre, kadının mağduru olduğu bir suç sonucu gebe kalması halinde gebelik 20 haftaya kadar sonlandırılabiliyor.



Bebek 29 haftalık



Mahkeme bunun üzerine N.Y.’yi Isparta Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne sevk etti. Muayene edilen N.Y.’nin 29 haftalık hamile olduğu belirlendi. Hastaneden Yalvaç Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen raporda gebeliğin 29’uncu haftaya girdiği, bu nedenle hamileliğin sonlandırılamayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan N.Y.’nin avukatı Halil Hilmi Tütüncü, müvekkilinin hiçbir şekilde çocuğu doğurmak istemediğini söyledi. N.Y.’nin yaşadığı olaylar nedeniyle ruh sağlığının bozulduğunu anlatan avukat Tütüncü, mahkemeden N. Y.’nin ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesini talep ettiklerini, önümüzdeki günlerde Adli Tıp Kurumu’na sevk edileceğini söyledi.



DNA örneği alındı



N.Y.’nin karnındaki çocuğun babasının belirlenmesi için N.G.’den DNA örnekleri alındığını da kaydeden Tütüncü, "DNA örnekleri çocuk dünyaya geldikten sonra karşılaştırılacak. Çocuğun N.G.’den olup olmadığı belirlenecek" dedi.



İddianame için adli tıp raporunu bekliyor



Yalvaç Cumhuriyet Savcısı’nın konuyla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü hatırlatan Tütüncü, "N.Y.’nin cinayeti ağır tahrik altında ve nefsi müdafaa çerçevesinde işlediği kanaatindeyiz. Ancak savcılık N.G.’nin başının öldürüldükten sonra mı yoksa öldürülmeden önce mi kesildiğinin tespiti için adli tıp kurumundan rapor istedi. Gelecek rapor doğrultusunda iddianeme hazırlanacak ve yargılama başlayacak" diye konuştu.



Sürekli gözetim altında tutulmalı



Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Derneği üyesi Prof.Dr. Gülser Öztunalı Kayır, N.Y.’nin tıbben kürtaj yapamayacağını, bu nedenle sürekli gözetim altında tutulması gerektiğini söyledi. N.Y.’nin, karnında istemediği bir çocuk taşıdığını anımsatan Prof.Dr. Kayır, "Bir planlama yapılarak N.Y. koruma altına alınmalı. Yaşadığı travma sonrasında çocuğu doğurmak istemiyor ve bu nedenle canına kast edebilir. Önlem alınması gerekiyor" dedi.



Kanun ne diyor?



TCK’nın 99/6 maddesi ’Kadının mağdur olduğu bir suç sonucunda gebe kalması halinde süresi 20 haftadan fazla olmamak ve kadının rızası olmak koşuluyla gebeliği sona erdirene ceza verilmez. Ancak bunun için gebeliğin uzman hekimler tarafından hastane ortamında sona erdirilmesi gerekiyor’ derken, aynı kanunun 2’nci maddesi, ’Tıbbi zorunluluk bulunmadığı halde rızaya dayalı olma bile gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası, bu durumda çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında 1 yıla kadar hapis ve adli para cezası öngörülür’ şeklinde düzenlenmiş.