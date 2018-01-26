Feyzioğlu'ndan ‘Savaşı durdurun' çağrısı yapanlara: O mektubu Kandil'e gönderin

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın son bulması talebiyle milletvekillerine mektup yazan ve aralarında eski bakan, milletvekili, yazar, yönetmen, oyuncu, senarist, gazeteci, sivil toplum örgütü ve kadın kurumları temsilcilerinin bulunduğu 170’i aşkın isme tepki gösterdi. "Aydın olmak bu değildir" diyen Feyzioğlu, "O mektubun adresini değiştirin. Kandil'e gönderin" dedi.

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TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'nın politik hedefini soran Feyzioğlu, "Hedef buraya ÖSO'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuruyorum. ÖSO'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz" şeklinde konuştu.

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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Fleyzioğu, Zeytin Dalı Operasyonu'nun merkezlerinden Kilis'te baroyu ziyaret etti. Feyzioğlu, Kilis Baro Başkanı Hayri Muammer Fazlıağaoğlu'yla basın toplantısı düzenledi.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda sağlanan başarının Zeytin Dalı Harekatı'nda da elde edileceğini söyleyen Metin Feyzioğlu, konunun siyasi boyutuna da değindi. Feyzioğlu, "Şu soruyu en milli duygularla vatansever ve milliyetçiyim diyen herkesin önünde sormak istiyorum. Bu harekatın politik hedefi nedir? Bu bizi ilgilendirmektedir. Askerimizin canının tehlikeye atıldığı halkın canının tehlikeye atıldığı askeri harekette politik hedef nedir. Hedef buraya ÖSO'yu yerleştirmekse bunu bir vatandaş olarak kabul etmediğimi herkese duyuyorum. ÖSO'nun can güvenliği sağlanacak diye Türk askerinin canı tehlikeye atılamaz. Önce yapılması gereken güvenli bölge tesis edip sivillerin güvenliğini sağlamak ardından da 2010 yılında olduğu gibi iyi ilişkiler kurduğumuzu Suriye hükümetiyle tekrar dostluğun yollarını aramak olmalıdır. Bunun yollarını ararken Suriye liderinin halkına eziyet etmemesini de önlemek zorundayız. Suriye vatandaşı olan hiç kimseye eziyet etmemesini, hepsini kucaklamasını Türkiye olarak sağlamak durumundayız" diye konuştu.

"Aydın olmak bu değildir"

Metin Feyzioğlu, Türkiye'nin Afrin'e başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nın son bulması talebiyle milletvekillerine mektup yazan ve aralarında eski bakan, milletvekili, yazar, yönetmen, oyuncu, senarist, gazeteci, sivil toplum örgütü ve kadın kurumları temsilcilerinin bulunduğu 170’i aşkın ismi eleştirdi.

"O mektubun adresini değiştirin; Kandil'e gönderin" diyen Feyzioğlu, mektubun Reyhanlı'ya bomba yağdıran Kandil'e gönderilmesi gerektiğini söyledi.

TSK'nın meşru savunma hakkını kullandığını söyleyen Feyzioğlu, "Buna kararlı olan devletin milletvekillerine savaş istemiyoruz mektubu yazmayınız. Aydın olmak bu değildir. Üzüldüm bu mektubunuza. Bu mektubun muhatabı bir eli yağda bir balda olan Kandil'deki uyuşturucu baronlarına yazın. İnsanları acımasızca ölüme gönderen emperyal güçlerin maşalarına yazın. O zaman hepiniz gerçek aydın gibi görelim" şeklinde konuştu. (DHA)