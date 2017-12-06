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Feyzioğlu'ndan Reza Zarrab'ın tanık olduğu davayla ilgili açıklama

"Bakışım tamamen millidir"

06 Aralık 2017 01:15

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, ABD'de devam eden Reza Zarrab'ın tanık olduğu Hakan Atilla davasına ilişkin yorumda bulundu. Feyzioğlu,  "Adı geçen eski bakanlarla ilgili Meclis soruşturması açılmalıdır. Meclis soruşturması sonucunda iş yüce divana sevk edilmelidir ve bağımsız Türk yargısının bu konuda karar vermesi sağlanmalıdır" dedi.

Feyzioğlu, Bursa Lions Kulübü tarafından bir restoranda düzenlenen program öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası ceza hukukunu iyi bildiğini ve bu konuda yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

ABD'de devam eden Hakan Atilla davasına değinen Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin bu davayla arasına mesafe koyması lazım. Devlet olarak bu davayı sahiplenmediğini ispatlaması lazım. Bunun için ne yapılabilir? ABD ile aramızda bir adli yardımlaşma sözleşmesi vardı. Bu sözleşme kapsamında Sarraf dosyasının bir sureti talep edilmelidir. Bu dosya geldiğinde dosyadaki deliller incelenmelidir ve derhal adı geçen eski bakanlarla ilgili Meclis soruşturması açılmalıdır. Meclis soruşturması sonucunda iş yüce divana sevk edilmelidir ve bağımsız Türk yargısının bu konuda karar vermesi sağlanmalıdır."

"Türkiye'yi yönetenlere önerimiz budur"

Feyzioğlu, bu olaya bakışının tamamen milli olduğunu belirterek, "Bakışım tamamen millidir. Parti gözlüklerini çıkarıp çöpe atmayanlar, sloganlarla bu işe yaklaşanlar, milliyetçi duyguları sömürüp hamaset yapanlarla bu işten çıkamayız. En milli, en vatansever duygularla Türk kamuoyu aracılığıyla Türkiye'yi yönetenlere önerimiz budur. Yarın davet etsinler neler yapılabileceğini anlatırım" ifadesini kullandı.

 

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