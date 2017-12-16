Feyzioğlu: Zarrab'ı hemen dosyalarıyla birlikte istemek zorundayız

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, ABD\'de devam eden Reza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili olarak bakanların Yüce Divan\'da yargılanmaları gerektiğini öne sürerek, \"Zarrab\'ı hemen dosyalarıyla birlikte istemek zorundayız. Ancak, ABD ile Türkiye arasında adli bir yardımlaşma anlaşması var. Oradaki dosyaları, delilleri Türkiye\'ye getirtip, buradaki bürokratların ve bakanlar hakkında hemen soruşturma açılması gerekiyor\" dedi.

TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu\'nun (TÜBAKKOM) 1\'inci Genel Üye Toplantısı\'na katılmak üzere Edirne\'ye geldi. Edirne Barosu önünde baro başkanı Özgür Yıldırım ve diğer avukatlar tarafından karşılanan Feyzioğlu, gazetecilere ABD\'de devam eden Rıza Zarrab\'ın tanıklık yaptığı davayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Davayla ilgili ciddi kaygıları olduğunu ve Türkiye\'ye yönelik bazı tehlikeleri içerdiğini ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:

\"Türkiye\'ye yönelik bir tsunami geliyor. En milli hislerle uyarıyorum. Bu dava milli dava değildir ama neticelerini milletin çekeceği bir davadır. Davayı milli davaya çevirirseniz bu durumda dünyadan dışlanma tehlikesi vardır. Türkiye\'nin \'yolsuzluklara batmış bir hukuk dışı yönetilen bir devlet\' olarak damgalanma tehlikesi vardır. Böyle bir damgalanma tüm finans sistemine yönelik ağır yaptırımların uygulanmasını neticeler.\"

ABD\'deki davada tanıklık yapan Reza Zarrab\'ın Türkiye\'de yargılanması gerektiğini anlatan TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu:

\"Zarrab\'ı hemen dosyalarıyla birlikte istemek zorundayız. Ancak, ABD ile Türkiye arasında adli bir yardımlaşma anlaşması var. Oradaki dosyaları, delilleri Türkiye\'ye getirtip, buradaki bürokratların ve bakanlar hakkında hemen soruşturma açılması gerekiyor. \'Meclis soruşturması açılamaz\' diyenler konuyu bilmiyorlar. Profesörlük tezi olarak Meclis soruşturmalarını yazmış biriyim, davet ederlerse yanlışları gidermekten memnuniyet duyarım. Yeni deliller çerçevesinde Anayasa Mahkemesi\'nin içtihadı da Meclis soruşturmasının yeniden açılabileceği yönündedir. Daha Ak Parti döneminde de bu yapılmıştır. Koalisyon döneminde kapatılmış bir Meclis soruşturması yeniden açılarak Yüce Divan\'da yargılaması yapılmıştır. Bu bakanların mutlaka Yüce Divan\'da yargılanması gerekiyor. Elin mahkemesinde, elin ülkesinde bizi rezil etmeye hakları yoktur.\"

Feyzioğlu daha sonra TÜBAKKOM\'un Edirne Barosu konferans salonunda düzenlediği \'Türkiye\'de Cinsiyet Eşitsizliği\' konulu toplantıya katıldı.



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