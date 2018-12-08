Feyzioğlu: Yargı reformunda kararlı adımlarla ilerlediğimizi görüyorum

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda açıklamalarda bulunarak, \"Genellikle konuşur konuşur dağılırız. Bir sonuç da almayız ama bu sefer öyle değil. Bir sonuca doğru kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum\" dedi.

Genişletilmiş 16\'ncı Karadeniz Baro Başkanları toplantısı, Zonguldak\'ta yapıldı. Toplantıya, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ile 15 baro başkanı katıldı. Toplantının basına açık bölümünde konuşan Feyzioğlu, Adalet Bakanlığı bünyesinde çalışmaları devam eden Yeni Yargı Reformu Stratejisi Belgesi konusunda açıklamalarda bulundu. Yargı reformu noktasında bir sonuca doğru emin adımlarla ilerlediklerini belirten Feyzioğlu, \"Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz gibi yargıya yönelik önemli gelişmeler yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Yargının zirvesi, Adalet Bakanlığı\'nın ev sahipliğinde toplandı. Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanımız, Yargıtay Başkanımız, Danıştay Başkanımız, biz, Adalet Bakanımız ve YÖK Başkanımız bir araya geldik. Hep birlikte bu büyük zirvede yargı reformunu konuştuk. Genellikle konuşur konuşur dağılırız. Bir sonuç da almayız ama bu sefer öyle değil. Bir sonuca doğru kararlı adımlarla hep birlikte ilerlediğimizi görüyorum. Bu vesileyle de sizin aracılığınızla bu konuda lokomotif görevi yapan Sayın Adalet Bakanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kendisi avukatlıktan gelme bir bakan, fiilen yıllarca avukatlıktan gelmiş, yıllarca ekmeğini avukatlıktan kazanmış birisi olarak avukatlık mesleğinin sorunlarını yaşayarak bilen birisi. Bunları da en uygun şekilde ortak aklı kullanarak çözmeye kararlı\" diye konuştu.

Türkiye Barolar Birliği olarak TBMM\'deki tüm hukukçu milletvekillerini bir araya getirdiklerini söyleyen Feyzioğlu, amaçlarının, dost ortamında konuşulan sorunları, milletin üstün menfaatini gözeterek çözmek olduğunu söyledi. Avukatı dışlayan hiçbir çözümün gerçekçi olmadığını ifade eden Feyzioğlu, şöyle dedi:

\"Ben çözümlerin olacağına inanıyorum. Avukatları dışlayan hiçbir çözüm gerçekçi değildir. Çünkü avukatı dışlayan her çözüm, devletin hizmetle yükümlü olduğu vatandaşı dışlayan bir çözümdür. Bunu unutmayalım; bir vatandaşın temsilcisiyiz, bizim dışlandığımız yerde vatandaş dışlanmıştır. Şu anda iyi bir süreci el birliği ile yürütüyoruz. Bakanlığımızla, Yargıtay\'ımız ve Anayasa Mahkememiz ile güzel bir ilişki içindeyiz. Güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum.\"

Toplantı, diğer konuşmaların ardından basına kapalı devam etti.



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