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Politika

Feyzioğlu yanıtladı; Akşener'in kuracağı iddia edilen partide yer alacak mı?

"Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla..."

29 Haziran 2017 15:37

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, genel başkanlığa adaylığı sonrası MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in merkez sağda yeni bir parti için düğmeye bastığı ve kendisi ile anlaştığı yönündeki iddiayı yalanladı. Feyzioğlu, "Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim" açıklamasında bulundu.

Metin Feyzioğlu’nun yazılı açıklaması şöyle:

"Çeşitli basın yayın organlarında yeni bir siyasi partinin kuruluşuyla ilgili olarak adımın geçirildiğini öğrenmiş bulunmaktayım.

"Siyasi partiler, demokrasinin vazgeçilmezidir. Ancak hukuk kurumlarının tarafsızlıklarını ve bağımsızlıklarını koruması da demokrasi açısından yaşamsal önemdedir.

"Bu düşünceyle; hiçbir siyasi partinin içindeki rekabetle ilgim olmadığı gibi, yeni bir siyasi partinin oluşumuna dair hiçbir çalışmaya da dahil değilim.

"Yargının en üstündeki kurumlardan birinin yöneticisi sıfatıyla, temsil ettiğim kurumun siyasi partilerin üzerinde ve dışında kalmasına gösterdiğim özen, herkes tarafından bilinmektedir.

"Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görevim, her siyasi görüşten vatandaşlarımızın ortak talebi olan hukukun üstünlüğünün sağlanması mücadelesine, siyasi particilik yapmaksızın ve herkesi kucaklayarak devam etmektir.

"Amacımız, pek çok fay hattı üzerinden kırılgan hale getirilmiş ve kutuplaştırılmış toplumumuzu, hukukun ve demokrasinin ortak değerleri etrafında birleştirmektir.

"Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."

 

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