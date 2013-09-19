Feyzioğlu: Türkiye'de tehlike, en yukarıdakinin dili

Eskişehir'e 'Demokrasi' konulu konferansa katılmak üzere gelen Metin Feyzioğlu, ilk olarak Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i makamında ziyaret etti. Feyzioğu burada Bursa'nın Gemlik İlçesi'nde 2.5 yıl önce görevden alınan ve Başbakana yazdığı mektubu bisikleti ile Ankara'ya götürmek için yola çıkan CHP'li belediye başkanı Fatih Mehmet Güler ile de bir süre sohbet etti.

'Demokrasi sorunu yaşanıyor'

Doğan Haber Ajansı'ndan Eyüp Kelebek ve Hakan Türktan'ın haberine göre, TBB Başkanı Metin Fevzioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve belediye çalışanları hakkında açılan davanın bugün duruşması olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Bugünkü ziyaretimizin asıl sebebi; sayın başkanımızın bugün bir duruşması var. O duruşmaya katılmıyoruz ama doğru yerde olduğumuzu düşünüyorum. Hocamızla birlikte olduğumuzu, dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuyla paylaşmak için bugünü seçtik. Türkiye'de çok ciddi bir özgürlükler sorunu, demokrasi sorunu yaşanmakta. Bunun en yakından tanığı da bir yandan yerel yöneticiler diğer yandan da herhalde avukatlarla siz değerli basın mensupları. Üzerinde en çok baskı bulunan, yaptıkları, söyledikleri ve halka verdikleri hizmetler sebebiyle baskı altına alınan gruplar gelecek kaygısına endişeye sevk edilmiş durumda."

'Baskı olursa sandığın anlamı kalmaz'

Demokrasinin vazgeçilmezinin sandık, seçimler olduğunu ifade eden Feyzioğlu, özgür seçimin demokrasin vazgeçilmezi olduğunu ifade ederken, "Seçimlerin özgür olabilmesi için sandığın demokrasinin bir nimeti kabul edilebilmesi için iki sandık arasında mutlaka ve mutlaka çoğulculuk ve katılımcılığın sağlanması zorunludur. İşte bu noktada yerel yönetimler ve yerel yönetimlerde demokrasi hayati bir derecede öne çıkıyor. Eğer bir ülkede farklı siyasi düşünceden diye yerel yöneticiler üzerine baskı kuruluyorsa hizmet emekten alıkonuluyorsa haklarında ısrarla üst üste defalarca davalar açılıyorsa bu davalar gerekçe gösterilerek yerel yöneticiler tedbiren görevden el çektiriliyor bu el çektirmeler aslında süreli olmasına rağmen sürekli ve sürekli birbirini takip ediyor ve kalıcı hale geliyorsa o zaman sandığın da anlamı kalmıyor. Ve seçilmişe de seçene de saygı gösterilmemiş oluyor. Mesele budur."

'En yukarıdaki kutuplaştırıcı dil çok tehlikeli'

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de en yukarıda çok tehlikeli, çatışmacı, kamplaştıran kutuplaştıran bir dil kullanıldığını, Türkiye ve Ortadoğu bölgesinin çok kırılgan fay hatları üzerinde durduğunu ifade etti. Feyzioğlu, şöyle dedi:

"Bu fay hatlarının kırılmaması için mücadele vermek zorundayken tam aksine milletimizi mezhebine göre ayırmak, inancına göre ayırmak, inanan, inanmayan diye ayırmak bana oy veren, vermeyen diye ayırmak. İşte bu son derece tehlikeli ve mezhep çatışmasıyla etnik çatışma provoke edildiğinde bu tehlikeli oyunun sonunun nereye varacağını hiç kimse tahmin edemez. Türkiye'de Sivas'ı hatırlayınız, Çorum'u hatırlayınız, Kahramanmaraş'ı hatırlayınız bunlar çok uzak yerler değil. Bunları hatırlayamayanlar sınırlarımızın az ötesine lütfen Suriye'ye baksınlar. Suriye'de kimin kimi gazladığını, kimin kime sırf mezhebi sebebiyle asfaltın ortasında kurşunladığını ya da kör bıçakla kestiğinin belli olmadığı ve hem mezhepsel hem etnik iç savaşın sürdüğünü görürler."

'En büyük şansımız Atatürk'

Çıkış noktasının Atatürk olduğunu söyleyen Metin Feyzioğlu, "Türkiye'yi biz yurtta barış dünyada barış ilkesi çerçevesinde bir huzur güven demokrasi adası haline getirmek hem bölgeye hem tüm dünyaya örnek olmak zorundayız. Türkiye'den bir Atatürk geçti geçmedi yüreğimize kazındı. Bizim en büyük şansımız budur. Çıkış yolu da budur. Hep birlikte Mustafa Kemal Atatürk'ün ne demek istediğini bize nasıl yol gösterdiğini anlarsak çıkışımız oradadır diye düşünüyorum" dedi.