Feyzioğlu, Şırnak'taki göçükte hayatını kaybeden işçilerin ailelerini ziyaret etti

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 17 Ekim\'de Şırnak\'taki kömür ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, \"Şırnak madenden, kömürden geçimini sağlayan bir şehir. Dolayısıyla \'Madeni kapattım\' demekle bu iş olmaz. İyileştirmek lazım, devletimizin bu konuya el atması lazım\" dedi.

Türkiye Baralor Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, beraberindeki Şırnak, Siirt ve Batman Baro başkanlarıyla birlikte Şırnak\'a gelerek 17 Ekim\'de kömür ocağındaki göçükte hayatını kaybeden 8 işçinin ailelerini ziyaret etti. TBB Başkanı Feyzioğlu, ilk taziye ziyaretini göçükte hayatını kaybeden Mesut ve Yılmaz Mağrur kardeşlerin kent merkezinde bulunan Bahçelievler Mahallesi\'nde bulunan aileleriyle bir araya geldi. Mağrur kardeşlerin ailelerle taziye ziyaretinde bulunan Feyzioğlu ve beraberindekiler başsağlığı dileklerinde bulunduktan sonra dua ederek evden ayrıldı. Taziye ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği ve Barolar olarak maden kazalarında ve toplumsal her olayda vatandaşların yanında olmak için büyük bir gayret sarf ettiklerini belirterek, \"Soma\'daki facia da birkaç saat içerisinde ordaydık. Buradaki faciada da Şırnak Baro Başkanımız hemen müdahale etti. Mağdur ailelere taziyelerde bulunuyoruz. Çok acı bir olay. Şırnak madenden kömürden geçimini sağlayan bir şehir. Dolayısıyla \'madeni kapattım\' demekle bu iş olmaz. İyileştirmek lazım, devletimizin bu konuya el atması lazım. Kolaycı yaklaşımlarla bu olmaz. Devlet işletecekse buyursun devlet işletsin. Ama, bu insanların karınlarını doyuracak imkanları da mutlaka sağlaması lazım\" diye konuştu.

\'ŞIRNAK\'TAKİ ACI HER VATANDAŞIN YÜREĞİNİ YAKMASI GEREK\'

Şırnak\'taki acının İzmir\'de, Ankara\'da, İstanbul\'da yaşayan vatandaşın da yüreğini yakması gerektiğini belirten TBB Başkanı Metin Feyzioğlu şöyle konuştu:

\"Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür. Şırnak bu güzel ülkenin asli bir parçası. Buradaki acı İzmir\'dekinin de yüreğini yakmalı, Ankara\'dakinin de, İstanbul\'dakinin de, biz böyle düşünüyoruz. Ve bu duygu ile yüreğimiz yanarak koştuk geldik. Biz kocaman bir aileyiz. Millet olmak demek aynı kaderi paylaşmak demek. Tasada birliktir, kıvançta birliktir. Bugün bir tasa günü. Bugün bir keder günü, o kederi paylaşmayı başardıkça, biz milletiz. Türkiye Cumhuriyeti\'ni bir arada tutan kaba kuvvet değildir. Türkiye Cumhuriyeti\'ni bir arada tutan bin yıldan fazla devlet geleneğini halkımıza vermiş olduğu muhteşem sağduyudur. Başka bir devlette başka bir toplumun üzerinde bu kadar senaryo oynansa darmadağın olur. Ama bu halkın sağduyusu o kadar yüksek, feraseti o kadar yüksektir ki, her yanlışa rağmen, her senaryoya rağmen, yönetenlerin, yönetmeye talip olanların, dış güçleri iç güçlerin her senaryosuna rağmen bu halk bir arada yaşamak istiyor. Biz birbirimizden ayrılamayız. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti\'nin insanları bir arada yaşamaya kararlıdır.\"

Feyzioğlu, daha sonra göçükte hayatını kaybeden Yüksek Uğur\'un ailesini ziyaret etmesinin ardından beraberindekilerle Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak\'ı makamında ziyaret ettikten sonra kentten ayrıldı.



FOTOĞRAFLI