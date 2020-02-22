Feyzioğlu'ndan Ceren Damar davasında sanık avukatına: Savunma dokunulmazlığı sınırlarını fersah fersah aştı, soruşturma başlatılmalı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, öğrencisi tarafından öldürülen Ceren Damar davasında sanık avukatı Vahit Bıçak'ın skandal 'savunması'na sert bir dille tepki gösterdi. Avukatın, "sanığın ilizyonlarını ya da uydurmalarını sanki oradaymış, görmüş gibi olayı kişiselleştirerek, kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini kabul etmediğini" söyleyen Feyzioğlu, "Bu savunma dokunulmazlığı sınırlarını fersah fersah aşmıştır" dedi. Feyzioğlu, Ankara Barosu'ndan Avukat Bıçak hakkında derhal soruşturma açması gerektiği çağrısında bulundu.

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TBB Başkanı Feyzioğlu'nun konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Çok üzgünüm. Mesleğim adına çok üzgünüm. Bu kişi Ankara Barosunun kayıtlı bir avukatıdır. Vatandaşlarımızın bizim usulümüzü bilmesi lazım. TBB itiraz merciidir, üst makamdır ve soruşturma açma yetkisi baronundur. Ankara Barosunun bu kişi hakkında derhal soruşturma açması gerekir. Hiçbir savunma hiçbir iddia yani hukukçuluk, avukatlık, savcılık görevleri insanların hatırasını rencide edilerek yapılamaz.

Bu savunma değil. Bu doğrudan doğruya gencecik bir akademisyenin delilsiz, dayanaksız savunma adına itibarsızlaştırılması ve en ağır şekilde üzerine gidilmesi gerekir diye düşünüyorum. Korunmaya layık bir beyan değildir. Savunma hakkına eğer giriyor olsaydı sert de olsa birilerini rahatsız ediyor da olsa ilk biz karşı çıkardık. Savunma hakkına dokunamazsınız derdik. Ancak katledilmiş bir gencecik bir akademisyen evladımızın arkasından bir takım ruhi sıkıntıları avukat eliyle ruhi sıkıntı dediğim sanığın ruhi sıkıntılarını, sanığın ilizyonlarını ya da uydurmalarını bir avukatın sanki oradaymış gibi sanki görmüş gibi olayı kişiselleştirerek sanki kendisiyle bir bağlantı kurarak dile getirmesini savunma kabul etmiyorum. Bu savunma dokunulmazlığı sınırlarını fersah fersah aşmıştır.

Ankara Barosu'nun cuma yapmamıştır. Bildiğim kadarıyla pazartesi olağanüstü toplanıp işlem yapması lazım. Bir şekilde eğer Ankara Barosu soruşturma açmazsa bu kişi hakkında iş TBB’ye gelecek. Ben bu sözleri söylediğim için artık kurulda yer alamayacağım. Ama bunu bile bile söylüyorum çünkü içimde tutamam bunu. Avukatlık mesleğinin itibarına son yıllarda meslek içinden verilmiş en ölçüsüz, en izahı olmayan zarardır bu, bu kişinin yaptığı. Dolayısıyla meslek kuralları en ağır ne yaptırım gerektiriyorsa o yapılmalıdır. Çok net söylüyorum size."

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