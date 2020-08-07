Feyzioğlu'ndan Antalya Barosu Başkanı Balkan'a geçmiş olsun mesajı: İnancım oh olsun demeye izin vermez

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan ve tedavisi süren Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan için, "İnancım oh olsun demeye, beddua etmeye izin vermez" ifadelerini kullanarak şifa diledi.

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, dün sabah saatlerinde kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırımış ve anjiyo olmuştu. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu ise sosyal medya hesabından, "İnancım oh olsun demeye, beddua etmeye izin vermez. O yüzden sosyal medyada bana en galiz, en seviyesiz küfürleri etmiş ve ediyor olması şu sözlerimi içtenlikle söylememe engel değil. Allah şifa versin Antalya Barosu Başkanına. Ailesine bağışlasın" dedi.

Feyzioğlu'nun şifa mesajına karşı Antalya Barosu Başkan Yardımcısı Cenk Soyer, "Metin Bey gerçekten bulunduğunuz koltuğa yakışmıyorsunuz. Geçmiş olsun dileklerinizi söylediğiniz metni bir daha okuyun lütfen. Umarım birgün bir yerlerde sevgi dilini kullanmaya başlar, kendinize yakışanı yapar ve köşenize çekilirsiniz" diyerek tepki gösterdi.

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere ise, "Böylesi bir geçmiş olsun mesajı olabilir mi? Harfler utanmış" ifadelerini kullandı.

Feyzioğlu, Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan’ın kendisi hakkında sosyal medya üzerinden sarf ettiği 'basit bir yalancısınız' paylaşımı üzerine 'hakaret ettiği' iddiasıyla Balkan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.