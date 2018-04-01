T24 LogoT24 Logo
Gündem

Feyzioğlu, Kosova ziyaretini tamamladı

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli'nin davetlisi olarak gittiği Kosova'da, geçen yılın Ekim ayında göreve gelen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç'i ziyaret etti

01 Nisan 2018 17:05

ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman Havolli\'nin davetlisi olarak gittiği Kosova\'da, geçen yılın Ekim ayında göreve gelen Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç\'i ziyaret etti.
Ziyarette TBB Başkanı Feyzioğlu\'na kentle ilgili bilgiler veren Mamuşa Belediye Başkanı Krasniç, \"Kosovalı Türkler ve Mamuşa Belediyesi olarak Türkiye ve Kosova arasında köprü rolü üstlenmeye çalışıyoruz\" dedi.
Kosova 1389 yılında fethedilmesine rağmen, Mamuşa\'yı Fatih Sultan Mehmet döneminde Tokat\'tan gelen Türkler kurmuş. Türkiye\'den kardeş belediyelerle işbirliği içinde olan Mamuşa, 23 Nisan Kosova Türkleri milli bayramı kutlamalarının da merkezlerinden biri. Adını ‘Verimli toprak’ anlamına gelen, ‘Mamida’ kelimesinden alan Mamuşa halkı, II. Dünya Savaşı\'ndan sonra içe kapanarak tarıma ağırlık vermiş ve Mamuşa\'yı domateste bir marka yapmış. Her 23 Temmuz\'da ise Mamuşa Domates Festivali düzenleniyor. Mamuşa\'nın bir özelliği de Kosova Barolar Birliği kurucusunu içinden çıkarmış olması.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANKARA DHATÜRKİYE Barolar Birliği TBB Başkanı Metin Feyzioğlu Kosova Barolar Birliği Başkanı Osman HavolliKosovaMamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi KrasniçZiyarette TBB Başkanı FeyzioğluMamuşa Belediye Başkanı Krasniç

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24