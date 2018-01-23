Feyzioğlu: Doğru bilgilendirilmiş bir halkın önünde hiçbir güç duramaz

ANKARA, (DHA)- TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, gazeteci-yazar Uğur Mumcu\'nun ölümünün 25\'inci yıl dönümünde Türkiye Gençlik Birliği (TGB) tarafından düzenlenen \'Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu\'nun açılışında konuştu. Feyzioğlu, \"Aydınlar halkın pusulasıdır. Doğru bilgilendirilmiş bir halkın önünde hiçbir güç duramaz\" dedi.

TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, \'Uğur Mumcu Gazetecilik Okulu\'nun açılışında yaptığı konuşmada, halkı bilgilendirme mücadelesinde aydınların karanlık güçler tarafından öldürüldüğünü söyledi. Feyzioğlu, \"Aydınlar halkın pusulasıdır. Doğru bilgilendirilmiş bir halkın önünde hiçbir güç duramaz. Hainlerin korkakça yerleştirdiği bir bombayla bizden koparılan Uğur Mumcu gerçek bir Cumhuriyet aydınıydı. Millî idi. Şahsi menfaat kollamadan doğru bildiğini söyler, kimseden korkmadan inandığını yazardı. Halkımızın pusulasıydı. İnsanlarımızı pusulasız bırakmak isteyen karanlık güçler onu öldürdü. Bahriye Üçok, Necip Hablemitoğlu, Muammer Aksoy, Ahmet Taner Kışlalı gibi pusula aydınlarımıza yaptıkları gibi\" diye konuştu.

\"Uğur Mumcu, siyaset-ticaret-tarikat ilişkilerini; F tipi suç örgütünün köklerini, emperyal güçlerin silah satışı, petrol, su kaynakları ve güç uğruna yaptıklarını ve ülkemiz üzerindeki senaryolarını çok önceden teşhis etmişti, çok önceden halkımızı bilgilendirme mücadelesine girişmişti\" diyen Feyzioğlu, \"Uğur Mumcu\'yu anmak, onun sözlerini slogan gibi anlamadan tekrarlamakla olmaz. Yaptığını yapmakla olur. Önce bilgi, sonra fikir sahibi olmakla olur. Doğru bildiğini söylemekle olur. Milli duruşla olur\" ifadelerini kullandı.

\'AFRİN HAREKÂTININ POLİTİK HEDEFİ NEDİR?\'

TBB Başkanı Feyzioğlu, konuşmasında Afrin harekâtına da değindi. Afrin harekâtının askeri hedefinin bölgeyi terörist unsurlardan temizlemek olduğunu kaydeden Feyzioğlu, \"Kendine milliyetçi diyen, vatansever diyen herkesin sorması gereken soru ise şudur: Afrin harekâtının politik hedefi nedir? Kanaatimizce bu hedef Türkiye\'yi yönetenlerce artık baş tacı edilmesi gereken \'Yurtta barış dünyada barış\' ilkesi çerçevesince belirlenmelidir. Buna göre harekâtın politik hedefi, Suriye devletinin toprak bütünlüğünü korumak olmalıdır. Diğer yandan Rusya, İran ve ABD ile birlikte Türkiye; Suriye hükümetinden, kendi vatandaşlarının insan haklarını koruyacağı konusunda azami güvence almak zorundadır. Ortadoğu için çıkış yolu, Atatürk\'ün tanımladığı şekilde, kaderde, kederde, tasada birliği, geleceği birlikte inşa etme ülküsünü ifade eden yapıcı ve kucaklayıcı milliyetçilik anlayışıdır. Hukukun üstünlüğünün ön şartı olan laikliktir, akılcılıktır ve bilimciliktir\" diye konuştu.