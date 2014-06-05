Feyzioğlu, Deniz Gezmiş sorusuna tepki gösterdi: Sen bir faşistsin

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, "Üç fidanı asmak için toplanan imzalar ve CHP tarafından verilen 28 imzadan biri de Murat Feyzioğlu'dur. Bunun için özür dileyecek misiniz?" sorusuna tepki gösterdi. Feyzioğlu bu soruya "Bir insanı ailesiyle yargılamak faşistliktir. Sen faşistsin" yanıtını verdi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, Aşkiye Neşet Çal Salonu'nda düzenlenen "demokrasi" konulu konferansta konuşan Feyzioğlu, Türkiye'de vatandaşların en az yüzde 80'inin, değişmez önder olarak Mustafa Kemal Atatürk'ü gördüğünü söyledi.

Halkın, demokrasiyle yönetilmek istediklerini belirten Feyzioğlu, "Türkiye'de liberal olmayan bir demokrasi modeli uygulanıyor. Liberal olmayan demokrasi örneği, kişi hak ve özgürlüklerinin kısıtlandığı, her sorunda sandığın işaret edildiği bir modeldir. Sandık da kişi hak ve özgürlükleri kısıtlama yetkisini iktidara veriyor" diye konuştu.

Feyzioğlu, 27 Mayıs 1960 askeri darbesine değindi. Bu olay sonrası dönemin başbakanı Adnan Menderes ve iki bakanın asılarak idam edildiğini hatırlatan Feyzioğlu, şunları kaydetti:

"1960 yılında yapılan olaya bazıları 'darbe' demiyor ama bu basbayağı darbeydi. Askeri sokakta yürütüyorsan darbedir. İşimize geldiğinde 'darbe', işimize gelmediğinde 'halk hareketi' deme şansımız yoktur. Yüksek Adalet Divanı diye olağanüstü bir mahkeme kurup Başbakan ve yüzlerce kişiyi yargılayıp Yassıada'da süründürdük mü? Süründürdük. Kusura bakmayın, bu nesle onun darbe olmadığını anlatamazsınız."

'Sen faşistsin'

Konferansı izleyenlerden biri, konuşmasının ardından Feyzioğlu'na, "Üç fidanı asmak için toplanan imzalar ve CHP tarafından verilen 28 imzadan biri de Murat Feyzioğlu'dur. Bunun için özür dileyecek misiniz?" diye sordu.

Bu kişiye tepki gösteren Feyzioğlu, "Saçmalamak için mi çıktın buraya. Haydi oradan sen de. Hiç kimseyle özür dileyecek bir şeyim yok benim. Buraya kendi ismimle geldim. Hiç kimsenin adıyla gelmedim buraya. Ayıptır şu yaptığınız. Bir insanı ailesiyle yargılamak faşistliktir. Sen faşistsin" ifadesini kullandı.

Feyzioğlu, konferans sonrası vatandaşlarla sohbet etti.