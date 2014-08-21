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Politika

Feyzioğlu: CHP'de kongre demokratik şartlarda gerçekleşse aday olurum

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Ben demokratik şartlar gerçekleşmiş olsa orta sahadan forvete geçerim

21 Ağustos 2014 16:09

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, CHP'de 15 gün içinde kurultay yapmasını eleştirerek "Ben demokratik şartlar gerçekleşmiş olsa ortasahadan forvete geçerim. Aday olurum" dedi

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.  

Cumhurbaşkanlığı seçimleri konusunda CHP yönetimini uyardığını söyleyen Feyzioğlu, "Ben bölmeye değil birleştirmeye aday olurum. Benim tabiki bir siyasi görüşüm var. 15 gün içerisinde şimdi size soruyorum; 'biz Cumhurbaşkanlığı seçimi hezimetini konuşuyor muyuz?' 'Konuşmaya vakit var mı?' Yok. '30 Mart'ı konuştuk mu?' Hayır. 'Türkiye'nin hangi temel meselesini konuşup hangi temel noktalarda bir araya gelebileceğimizi biliyor muyuz?' Hayır. Bunların hiçbirine izin verilmedi. Yani iktidar alternatifi olacak büyük senfoni orkestrasını nasıl kurmalıyız ve hangi kadrolarla kurmalıyızı konuşan var mı? Yok! Zaten bunlar konuşulmasın diye 15 gün sonraya baskın bir kurultay yapılıyor. Hiçbir demokratik şartı gerçekleşmeden. Ben demokratik şartlar gerçekleşmiş olsa orta sahadan forvete geçerim" dedi.

 

Aday olurum

 

Küçükkaya'nın "Yani aday olursunuz" diye sormasının ardından Feyzioğlu "Elbette olurum. Niçin olmayacağım? Bu benim demokratik hakkım ve milyonlarca yurttaşın bana talimatı" yanıtını verdi.

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