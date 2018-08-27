Feyzioğlu: Aydınlık gazetesi Türkiye'de önemli bir ses, sahip çıkılmalı

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu gazetelerdeki kâğıt sorunuyla ilgili açıklamalarda bulunurken Aydınlık gazetesinin ‘Türkiye’de önemli bir ses olduğu’ görüşünü dile getirdi ve Aydınlık gazetesinin de sahiplenilmesi lazım” dedi.

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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, kâğıt sorunuyla ilgili olarak Aydınlık’a açıklamalarda bulundu. Bu konuda Ankara Gazeteciler Cemiyeti üyesi Nazmi Bilgin’in bir önerisi olduğunu belirten Feyzioğlu, “Bu öneri, kamudan gelen ilanların alınabilmesi için gerekli olan sayfa sayısının düşürülmesine yönelik. Basın İlan Kurumu’nda da, ‘İhtiyaç olursa olağanüstü bir toplantı yaparak basını rahatlanmak amaçlı tedbir alınsın dendi. Doların nerede duracağı belli olsun ona göre tedbir alalım’ denildi” ifadelerini kullandı.

Şu anda basını rahatlatmak için yetkili kurumların elinde ne yetki varsa hepsinin kullanılması gerektiğini bildiren Feyzioğlu, “Özellikle Anadolu basını batma noktasında. Yerel basın batarsa Türkiye’de sesinizi duyurabileceğiniz hiçbir yer kalmaz. Aydınlık gazetesi de, Türkiye’de önemli bir sestir. Her politikasına katılmazsanız katılmazsınız. Ama zor zamanlarda cesur yayınlarıyla tarihteki değerli yerini çoktan almıştır. Aydınlık gazetesinin de sahiplenilmesi lazım” dedi.