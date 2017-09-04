Feyzioğlu: Adli yıl açılış törenine sırf alkışlamak için gitmeyiz

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, adli yıl açılış törenine dinleyici olarak davet edilmesiyle ilgili "Biz gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz" dedi.

TBB Başkanı Feyzioğlu, Yargıtay tarafından düzenlenen adli yıl açılış törenine dinleyici olarak davet edilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yargıtay'ın törenle ilgili geleneği yeniden başlatması gerektiğini savunan Feyzioğlu, TBB'den yapılan açıklamaya göre, şunları kaydetti:

"3 yıl öncesine kadar Türkiye'de çok doğru ve sağlıklı bir yargısal gelenek vardı. Yargıtay Başkanı ve Türkiye Barolar Birliği, yargının sorunlarını, devleti yönetenler ve yönetmeye talip olanlar önünde konuşurdu. Söylediklerimizin doğruluğundan rahatsız olanlar, sudan bahanelerle bu konuşmanın dayanağı olan kanun maddesini değiştirdiler. Yine de kanunda açık hüküm olmasa da uygulama devam edebilirdi. Ancak Yargıtay siyasi iktidarın dediğini yapmayı tercih etmiştir. Bizi Adli Yıl açılışına konuşmacı olarak değil, dinleyici olarak davet etmiştir. Anlaşılan kendi kendilerine konuşup, kendi kendilerine dinleyecekler. Doğruların söylenmesinden ve duyulmasından bazıları memnun olmuyor demek ki. Biz gerçek sorunların hiç kimseden çekinilmeksizin konuşulmadığı bir yere sırf alkışlamak için gitmeyiz. Yargıtay'dan da kendisine ve şanlı tarihine yakışanı yapmasını ve geleneği yeniden başlatmasını bir kez daha talep ediyoruz."