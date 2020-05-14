Feyizoğlu'ndan 'çoklu baro ve baroların seçim sistemi' açıklaması

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de istisnasız tüm baroların, kamuoyunda tartışılan "çoklu baro" sistemine karşı olduğunu belirterek, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikle ilgili süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Feyzioğlu, Avukatlık Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklik kapsamında kamuoyunda tartışılan "çoklu baro ve baroların seçim sistemi"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Baroların, hukukun üstünlüğünün, savunma ve adil yargılanma hakkının vazgeçilmez unsurları olduğunu belirten Feyzioğlu, bu nedenle, baroların seçim sistemine ilişkin başlayan tartışmanın sadece avukatları değil, tüm toplumu ilgilendirdiğini vurguladı.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliğinin bu süreçte tercih ettiği yöntemin kavga değil etkili iletişim olduğunu, ilk günden beri sürece ilişkin yapıcı yönlendirmelerde bulunmak için büyük gayret sarf ettiklerini, ilgili her kurum ve yetkiliyle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

Baroların seçim sistemine ilişkin değişiklik konusu gündeme geldiğinde Yönetim Kurulunun, barolara görüşlerini sorduğunu aktaran Feyzioğlu, bazı baroların bildiri şeklinde, bazı baroların da ayrı ayrı gönderdikleri yazılarla görüşlerini ifade ettiklerini bildirdi. Feyzioğlu, "Elimize ulaşan bu görüşleri sözlü olarak ilgili tüm makamlara ilettik. Görüşler tamamlandığında, yazılı olarak da sunacağız." açıklamasını yaptı.

"Elimizde somut bir metin yok"

Feyzioğlu, baroların seçim sisteminde yapılması düşünülen değişikliğe ilişkin bir teklif henüz Meclise sunulmadığı için ellerinde somut bir metin bulunmadığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öte yandan, basına yansıyan haberler ile sürekli yaptığımız temaslardan elde ettiğimiz bilgiler çerçevesinde şunu söylememiz mümkün, değişikliğe ilişkin yürütülmekte olan çalışmalar iki alternatif olarak beliriyor. Birincisi, baro kurullarının seçiminde, tıpkı TBMM'nin oluşumunda olduğu gibi 'nisbi temsil'in getirilmesi ve baroların delege sayılarının artan avukat sayılarına göre yeniden düzenlenmesi. İkincisi çoklu baro, yani belirli sayıda avukatın bir araya gelerek bir ilde baro kurması. Böylece her ilde birden çok baro kurulabilmesi."

Başkan Metin Feyzioğlu, tartışılan "çoklu baro" sisteminin, bir ilde dileyen belli sayıdaki avukatın bir araya gelerek baro kurması anlamına geleceğini belirterek, "Şunu kesin olarak söylemek istiyorum. Türkiye’de istisnasız tüm barolar, çoklu baro sistemine karşıdır. Türkiye Barolar Birliği olarak biz de dünyada örneği olmayan bu sistemin sakıncalarını, konu birkaç sene önce gündeme getirildiğinde açıklamıştık. Konu neticede kapanmıştı. Bugün de ilgili her kurum ve yetkili her makama çoklu baronun sakıncalarını somut gerekçelerle anlatıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Tartışılan "nisbi temsil" konusuna da değinen Feyzioğlu, baroların bir kısmının sistemin aynen kalması gerektiği düşüncesinde olduğunu, bir kısmının ise nisbi temsili desteklediğini kaydetti.

Metin Feyzioğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz. Tüm iletişim kanallarını açık tutarak görüşlerimizi dile getiriyoruz. Avukatlık Kanunu'nun 110. maddesinin Türkiye Barolar Birliğine yüklediği sorumluluğu bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da en etkili şekilde yerine getireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.