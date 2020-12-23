Feyenoord, Cenk Tosun'u istiyor

Hollanda basınından Algemeen Dagblad gazetesi Everton'da oynayan Cenk Tosun'u Feyenoord'un transfer etmek istediğini duyurdu. Feyenoord taraftarları iddiayı duyduğunda sosyal medyadan "Jörgensen'den kesinlikle daha olacaktır", "Ben onda bir Pelle havası görüyorum", "Cenk Tosun, Hollanda'da 20 gol atar" yorumları yaptı.

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ın da eski golcüsünü ısrarla takıma katmak istediği biliniyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Cenk Tosun'u Beşiktaş'ta görmek isterim. Everton kiralık göndermeyi düşünürse gerekeni yaparız" dedi.

İspanyol basını da Beşiktaş'ın Cenk Tosun transferinde ciddi mesafe kat ettiğini ve milli futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacağını yazdı.

Yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından takıma dönen Cenk Tosun, Dominic Calvert-Lewin'in formu sebebiyle Everton'da sadece 4 maçta oynayabildi. Beşiktaş'tan 22.5 milyon Euro bedelle Everton'a giden Cenk Tosun'un kulübü ile 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.