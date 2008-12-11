T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Fevziye Mektepleri 123'üncü yaşını kutluyor

Anaokulundan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde faaliyet gösteren Fevziye Mektepleri 123'üncü yaşını kutluyor.

11 Aralık 2008 02:00

FEVZİYE Mektepleri Vakfı (FMV), eğitimde 123’üncü yılına giriyor. Temelleri 14 Aralık 1885’te Selanik’te 50 öğrenci ve 4 derslikle eğitime başlayan Feyz-i Sıbyan ile atılmış olan Feyziye Mektepleri Vakfı, 123’üncü yaşını kutluyor.

1934 yılında dildeki yenileşmeye paralel olarak Atatürk’ün adını eğitime ışık vermesi için "Işık" olarak değiştirdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, bir asrı devirerek Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Işık Üniversitesi Şile kampüsü olmak üzere dört kampüste; anaokulundan üniversiteye 10 okulu ile çağdaş nesiller yetiştirmek için yoluna devam ediyor. Işıklılar, FMV Işık Okulları geleneksel pilav günü için Nişantaşı ve Ayazağa kampüslerinde 14 Aralık 2008 pazar günü buluşuyor.

ETİKETLER

eğitim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24