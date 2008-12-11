Fevziye Mektepleri 123'üncü yaşını kutluyor

FEVZİYE Mektepleri Vakfı (FMV), eğitimde 123’üncü yılına giriyor. Temelleri 14 Aralık 1885’te Selanik’te 50 öğrenci ve 4 derslikle eğitime başlayan Feyz-i Sıbyan ile atılmış olan Feyziye Mektepleri Vakfı, 123’üncü yaşını kutluyor.



1934 yılında dildeki yenileşmeye paralel olarak Atatürk’ün adını eğitime ışık vermesi için "Işık" olarak değiştirdiği Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları, bir asrı devirerek Nişantaşı, Ayazağa, Erenköy ve Işık Üniversitesi Şile kampüsü olmak üzere dört kampüste; anaokulundan üniversiteye 10 okulu ile çağdaş nesiller yetiştirmek için yoluna devam ediyor. Işıklılar, FMV Işık Okulları geleneksel pilav günü için Nişantaşı ve Ayazağa kampüslerinde 14 Aralık 2008 pazar günü buluşuyor.

