Fevziye Cengiz, Meclis raporuna nasıl girdi?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu’nun İzmir Polis Merkezlerini İnceleme Raporu’nda Fevziye Cengiz’in karakolda darp edilmesi, ‘ insan hakları ihlali’ olarak nitelendirdi. Raporda, polislere verilen disiplin cezasının olayın ciddiyeti karşısında yetersiz bulundu. Raporda, disiplin cezalarına dikkat çekilerek, “Disiplin cezalarının vicdanını rahatlatmakta uzak olduğunu söylemek gerekmektedir” dendi. Fevziye Cengiz olayında Karabağlar Karakolu inceleme ve değerlendirmelerine yer verilen rapor şöyle:

Karabağlar Karakolu’nun fiziki koşulları yetersiz

Karabağlar Polis Merkezi Amirliği: A tipi olarak kayıtlarda geçse de apartmandan çevrilmiş eski bir bina olduğu gözlenen merkezin fiziki şartlarının yetersiz olduğu görülmüştür. Fiziki şartlarıyla bağlantılı olarak merkezin çalışma koşullarının da yeterince uygun olmadığı tespit edilmiştir. Yer darlığı nedeniyle, kimi zaman husumet halindeki kişilerin ayrı odalara konulamadığı, böyle durumlarda ciddi sorunlar yaşanabildiği bilgisi edinilmiştir.

Tuvalet kapısının hemen yanında şofben

Yine yer darlığından ötürü, avukatların müvekkilleri ile baş başa görüşme imkânının olmadığı öğrenilmiştir. Merkezdeki bir başka olumsuzluk ise, tuvalet kapısının girişinin hemen üzerindeki şofbenin tehlike arz edebilecek şekilde yerleştirilmiş olmasıdır. İncelenen nezaret defterlerinde, birkaç tane de olsa, çıkış saatlerinin yazılmasında eksiklik bulunduğu görülmüştür.

Fevziye Cengiz'e darpta haklı bir tepki oluşmuştur

Komisyonumuzun yerinde inceleme yaptığı Karabağlar Polis Merkezi’nde Fevziye CENGİZ adlı vatandaşımızın maruz kaldığı ve insan hakkının ihlalini netice veren olay da bu nevidendir. 16.07.2011 tarihinde meydana gelen olaya ilişkin polis merkezi kameralarına yansıyan görüntülerin medyada yer almasıyla kamuoyu ve pek çok devlet kurumu nezdinde haklı bir tepki oluşmuştur.

Disiplin cezası olayın ciddiyeti karşısında yetersiz

Disiplin soruşturması neticesinde olayın faili olduğu değerlendirilen Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliğinde görevli polis memurları B.E. ve H.Y. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’nün ilgili hükmü gereği, “12 ay süreli durdurma” cezası ile tecziye edilmişlerdir. Disiplin soruşturmasının ivedilikle sonuçlandırılması ve tespit edilen faillerin cezalandırılması takdir edilecek hususlardır. Bununla birlikte verilen disiplin cezasının olayın ciddiyeti karşısında yetersiz olduğunu ve kamuoyunun vicdanını rahatlatmaktan uzak olduğunu söylemek gerekmektedir.

Tüzük insan hakları perspektifli olmalı

Disiplin Tüzüğünde insan hakları perspektifi ışığında değişiklik yapılması gereğini gündeme getirmektedir. Diğer taraftan olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini eklemek gerekir. 4 polis memuru hakkında açılan dava, İzmir 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etmektedir.