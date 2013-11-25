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Politika

'Fethullah Gülen'den talep gelirse, Kılıçdaroğlu kendisiyle görüşebilir'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu: Biz ABD’ye CHP’yi anlatmaya gidiyoruz

25 Kasım 2013 14:05

Muzaffer Gençdoğan/ ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu ay sonunda gerçekleştirmeyi planladığı ABD’yi ziyaret programı netleşmeye başladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Faruk Loğoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun ABD’yi ziyaret programında Fethullah Gülen’le görüşmenin bulunmadığını, talep gelmesi halinde değerlendirilebileceğini söyledi.

Faruk Loğoğlu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, Kılıçdaroğlu’nun ABD programı hakkında bilgi verdi. Loğoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Kılıçdaroğlu’nun ABD Kongresi’nde bir konuşma yapması, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluk grubu lideriyle görüşmesi, üç ayrı düşünce kuruluşunda CHP’nin politikalarını anlatması bekleniyor. CHP Genel Başkanı’nın ayrıca Yahudi kuruluşları yanında ABD’deki Türk toplumu temsilcileriyle de görüşecek, Washington Post Gazetesi’ni ziyaret edecek. Faruk Loğoğlu, ABD ziyaretiyle ilgili olarak netleşmeyen birkaç görüşme için de temasların sürdüğünü söyledi. Loğoğlu, gazetecilerin soruları üzerine “Biz ABD’ye CHP’yi anlatmaya gidiyoruz. Türkiye’nin ve Türk siyasetinin sadece AKP’den ibaret olmadığını, CHP’nin de bir iktidar alternatifi olduğunu, partinin iç ve dış politikası ile siyasal bakışı kapsamında anlatacağız” dedi.    

Faruk Loğoğlu, bir soru üzerine, ABD ziyaret programında Fethullah Gülen’le görüşmenin bulunmadığını, ancak talep gelmesi halinde değerlendirilebileceğini ifade etti. Loğoğlu “Fethullah Gülen’den görüşme talebi gelirse, Kılıçdaroğlu görüşecek mi?” sorusuna ise  “Neden olmasın” yanıtını verdi.

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