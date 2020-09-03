Fethullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen’in cezası onandı

Fethullah Gülen’in kardeşi Kutbettin Gülen’e silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan verilen hapis cezası Yargıtay’dan onandı.

Kutbettin Gülen, Kaynak Holding’e bağlı İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Çağlayan Matbaası’nda çalışıyordu. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından, 2 Ekim 2016’da İzmir’de gözaltına alındı. İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Kutbettin Gülen, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kutbettin Gülen’in avukatları kararı temyiz etti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Gülen’in avukatları kararı bu kez Yargıtay’a taşıdı. Temyiz incelemesini tamamlayan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanığa verilen 10 yıl 6 ay hapis cezasının onanmasına hükmetti.

Kararda, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun olduğu, delillerin hukuka uygun elde edildiği, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.