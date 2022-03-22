Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen'e 3 yıl 4 ay hapis cezası

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla Türkiye'ye getirildikten sonra itirafçı olan Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılandığı davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Selahaddin Gülen, MİT'in yurt dışında yaptığı operasyonla yakalanıp, 31 Mayıs'ta Türkiye'ye getirildi. Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, Gülen hakkında 'silahlı terör örgütü kurma ve yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istendi.

12 yıl hapis cezası verildi, indirim uygulandı

Ankara 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Selahaddin Gülen ve avukatı katıldı. Sanık Gülen, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini söyleyerek, "Örgüte dair bildiklerimi anlattım. Mütalaaya diyeceğim yoktur. Önceki ifadelerimi tekrarlarım. Adaletin tecelli edeceğinin farkındayım. Beratımı ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Gülen'e 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Fakat 'etkin pişmanlık hükümleri' uygulanarak cezası, 3 yıl 4 aya indirildi. Gülen'in hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına da karar verildi. (DHA)