Fettah Tamince, otelinde staj yaparken şüpheli şekilde ölen Burak'ın babası Murat Oğraş hakkında suç duyurusunda bulundu

İş insanı Fettah Tamince, kendisine ait Rixos otelinde staj yaparken şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden 16 yaşındaki Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Independent Türkçe'den Can Bursalı'nın haberine göre; oğlunun ölümüyle ilgili yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında suç duyurusunda bulunulan ve karakola giderek ifade veren Murat Oğraş, "Fettah Tamince bu ülkenin en azılı FETÖ'cüsüdür" dedi.

2011 yılında Rixos'ta staj yaparken, otelin tahsis ettiği lojmanda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden ve aradan geçen 10 yılda ölümüyle ilgili soruşturma tamamlanmayan Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, Twitter hesabından sık sık paylaşımlarda bulunuyor.

Tamince - Oğraş görüşmesi

Rixos'un sahibi Fettah Tamince'yi, dönemin Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz'ı ve görevli bazı emniyet amirlerini suçlayan Oğraş, bu yılın temmuz ayında Fettah Tamince'yle de bir araya geldi. Yapılan görüşmede, Fettah Tamince baba Oğraş'a kendisinin de bu olayla ilgili mağdur olduğunu ve Burak Oğraş'ın ölümünün aydınlatılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirtti.

Görüşmeden sonra baba Oğraş, Tamince'nin samimiyetine güvenmediğini belirtti. Aradan geçen 4 ay içinde Burak Oğraş'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada herhangi bir gelişme olmazken, Tamince Oğraş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Huzur ve sükunu bozma ile hakaret iddiası

Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) huzur ve sükunu bozma ile hakaret suçlarını düzenleyen 123., 125 ve 126. maddelerini gerekçe göstererek yapılan suç duyurusunun ardından, Murat Oğraş ifade verdi.

Oğraş: Tamince ülkedeki en azılı FETÖ'cülerden

İfadesinde Twitter paylaşımlarının kendisine ait olduğunu ve oğluyla ilgili şüphelerini dile getiren Oğraş, Fettah Tamince'yle ilgili şunları söyledi:

"Fettah Tamince, 10 Temmuz 2021'de bana randevu vererek İstanbul'da kendisine ait Sembol İnşaat'ın ofisinde 1 saat benimle görüştü. Görüşme sırasında üstü kapalı olarak her şeyin mahkemelerde çözülemeyeceğini ima ederek, oğlumun cinayetine karşılık bana para teklif etmiştir. Fettah Tamince 17/25 Aralık sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımıza cephe alıp FETÖ elebaşı ile Pensilvanya'ya görüşmeye gidip FETÖ'nün yayın organlarını satın alıp Bank Asya'ya para yatırmıştır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra sayın Cumhurbaşkanımızı rüyasında görüp aşık olduğunu söyleyerek yönünü mevcut iktidara çevirmiştir. Bu kişi ülkenin en azılı FETÖ'cülerinden olup CİMER'e yaptığım suç duyuruları cevapsız kalmaktadır. Fettah Tamince'yle ile ilgili benim oğlumun kasten öldürülme dosyasında bugüne kadar görevli hakim, savcı ve polislerin FETÖ bağlantısı ve Fettah Tamince ile ilişkileri, mal varlıkları derhal araştırılmalıdır."

Tamince: İnsanlar bana neredeyse katil gözüyle bakıyor

Fettah Tamince ise, Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş hakkında neden suç duyurusunda bulunduğunu şu sözlerle anlattı:

"O baba ne kadar üzülüyorsa ben de o kadar üzülüyorum. Ama benim ismim Türkiye'de biliniyor diye her gün iftira atılması da canıma tak etti. İnsanlar bana neredeyse katil gözüyle bakıyor. Ben istemez miyim bir önce neticelenmesini? Ben adalet değilim. Ne yapılması gerekiyorsa bir an evvel yapılsın."

Ne olmuştu?

Olayın yaşandığı 2011 yılında kayıtlara intihar olarak geçen Burak'ın şüpheli ölümüyle ilgili babası Murat Oğraş, 10 yıldır adalet mücadelesi veriyor.

Geçen yılın ağustos ayında, baba Oğraş'ın tespit ettiği 6 şüpheliden ikisi yeniden ifadeye çağrılmış, o tarihte 43 yaşında olmasına karşın 16 yaşındaki öğrencilerle aynı lojmanda konaklayan şüphelilerden F.P., tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilmiş ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bir diğer şüpheli C.A.'nın ise yurtdışında olduğu ortaya çıkmıştı.