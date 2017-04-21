Fettah Tamince: Gülen'in isteğiyle üniversite kurdum, 17-25 Aralık'tan sonra bakış açım değişti

İş adamı Fettah Tamince, 'FETÖ' soruşturması kapsamında savcıya, Uluslararası Antalya Üniversitesi’ni nasıl kurduğunu anlattı. "Fethullah Gülen'in üniversite kurmasını istediğini ve bunun üzerine kurduğunu ancak 17-25 Aralık süreci öncesinde gelişen olaylar sebebiyle cemaate bakış açısının değiştiğini" belirten Tamince, "Mehmet Cengiz, Latif Topbaş ve Fatih Saraç gibi isimleri görünce, yanlış işler içinde olan insanlara destek vermiş olduğumu anladım" dedi.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberine göre, 17-25 Aralık sürecinden önceki gelişen olaylar benim cemaate bakış açımı değiştirdi” diyen Tamince, Antalya Cumhuriyet Savcısı Sinan Tür tarafından alınan ifadesinde Gülen'le tanıştırılmasını şöyle anlattı:

“2002 yılından sonra ismini hatırlayamadığım cemaat üyesi olan şahıs bana ‘hocaefendi' olarak adlandırdıkları Fethullah Gülen ile tanıştırmak istediklerini söyledi. Bende zaten sürekli olarak ABD'ye gidip geliyordum. ABD'de bir iş seyahati sırasında bir işadamı olan arkadaşımla Pensilvanya'ya gidip Gülen'le tanıştım.”

"2002'den sonra AKP'ye yakındım"

“2002 yılından sonra yeni kurulan AKP hükümetine yakın oldum. Hükümette olan ilişkilerimi gören cemaat üyeleri bana daha fazla yakınlık göstermeye, itibar etmeye başladılar. Bu süre içinde cemaatin kurumlarında konuşmacı olarak katıldım. ABD'ye gittiğim bazı zamanlarda Gülen'i ziyaret ettim. Kendilerini İslam'a hizmet ettiği düşüncesiyle ziyaret etmiştim.”

"25 Aralık'ı görünce değiştim"

“25 Aralık 2013'te gözaltına alınacağını öğrendiğim bu ülkenin kalkınmasında büyük katkıları olan, ticaret ve iş ilişkilerini, yaşayış şekillerini bildiğim ortağım olan Mehmet Cengiz, Latif Topbaş, Abdullah Tivnikli, Fatih Saraç'ın isimleri görünce ben yıllarca istemeyerek de olsa yanlış işler içinde olan insanlara destek vermiş olduğumu anladım.”

"16 yıl sonra öğrendim"

“Bu yapıya ait Gaye Vakfı'nın 1996 yılı içinde kurucularından biri olduğumu, 2012 yılında Uluslararası Antalya Üniversitesi'ni kurarken öğrendim. Bir gün cemaatin Antalya sorumlusu Tahsin Hoca beni arayarak Antalya ilinde özel bir üniversite yapılmasına, 10 kişiyle birlikte dahil olmamı istedi. Bu teklifi kabul ettim. Kuruluş aşamasında kişi başı yıllık 500 bin lira bir bedel konuldu. Ancak süreç içinde arkadaşlar vaat ettikleri paraları ödemedi. Üniversite kuruluşundaki maddi kaynağın yüzde 95'ini ben karşıladım.”