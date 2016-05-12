Fettah Tamince de Panama Belgeleri'nde; Rixos Otelleri dört şirkete aracılık etmiş

ABD'nin en kritik diplomatik belgelerini içeren ve 2010 yılında sızan Wikileaks'ten yaklaşık 2 bin kat daha fazla veri içeren Panama Belgeleri’nde ismi geçen Türkler arasında, Rixos Oteller Grubu’nun sahibi işadamı Fettah Tamince'nin de adı geçiyor. Tamince’nin, Panama Belgeleri’nde Rixos dışında 4 şirket ile de bağlantısı olduğu ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Rixos üzerinden dört şirketin Off-shore hesapları için aracılık faaliyeti yürüten Tamince’nin hissedarı olduğu paravan şirketler üzerinden de Off-shore hesapları bulunuyor. Tamince’nin hissedarı olduğu iki şirket ise Rogor Varlık Yönetim ve Sembol Ltd. Tamince’nin ortakları Hazara isimli bir varlık yönetim şirketi ve Tufan Aytekin Gültekin olarak görünüyor. Sembol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı olan Tufan Aytekin Gültekin, bu şirketin Tamince ile ortağı konumunda.

Fettah Tamince, 2004’te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili “Evet Tayyip Bey’in adamıyım. Çünkü doğru işler yapıyor. Tayyip Bey’i tanıyınca da âşık oldum, çünkü tam bir Anadolu insanı. Bana destek oluyor. Tanıdığımdan beri haftanın 3-4 günü onu rüyamda görüyorum” diye konuşmuştu.

Türkiye, Kazakistan, Ukrayna, Rusya’da projeler hayata geçiren Fettah Tamince, Haliçport başta olmak üzere devletten aldığı ihalelerle de biliniyor.

Dört şirkete aracı

Rixos, belgelere göre dört şirkete aracılık etmiş. Ancak ikisi faaliyetini sonlandırmış. Bu şirketlerden biri yine Fettah Tamince’nin hissedarı olduğu Sembol Ltd. Britanya Virjin Adaları’nda kayıtlı olan Sembol’un diğer hissedarı Tufan Aytekin Gültekin olarak görülüyor. 23 Mayıs 2006’da kurulan şirket 1 Kasım 2007 tarihinde kapatılmış.

Rixos Otelleri’nin aracılık ettiği diğer şirket yine Britanya Virjin Adaları merkezli Althorn International. Şirket hissedarı ‘The Bearer’ (hamil) adıyla geçiyor. Bu şirket de 2 Nisan 2007’de kurulup 30 Mayıs 2007’de faaliyetine son vermiş.

Rixos’un aracılık ettiği diğer iki şirket ise hâlâ faal durumda. Ancak ikisi de aracı kurumunu değiştirmiş. İlk şirketin adı varlık yönetim şirketi olan Rogor. Virjin Adaları’nda 14 Aralık 2005’te kurulan şirketin hissedarları Tamince ve Hazara Varlık Yönetim şirketi olarak görünüyor. İkincisi ise yine İngiliz Virjin Adaları merkezli Rogor’un da hissedarı olan Hazara isimli varlık yönetim şirketi. Şirketin Chingiz Dosmukhambetov ve Wolfi Capital International Limited olmak üzere iki ortağı bulunuyor.

Bu şirket de 14 Aralık 2005’te kurulmuş. İki şirketin de aynı tarihte kurulması dikkat çekiyor.