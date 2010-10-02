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Fettah Can, engelli çocuklara moral verdi

Şarkıcı Fettah Can, İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı.

02 Ekim 2010 03:00

T24 - Şarkıcı Fettah Can, İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Can, “Her zaman yanınızdayım. Siz isteyin gitarımla sokaklarda söylerim” dedi.



Ünlü besteci ve müzisyen Fettah Can, İstanbul Zeytinburnu Zihinsel Engelliler Derneği’nin düzenlediği “Çarşamba Nöbeti” isimli etkinliğe katıldı.

Olivium Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen ve onlarca engelli çocuk ile ailelerinin katıldığı etkinlikte, Fettah Can “Hazine” albümünden sevilen şarkılarını seslendirdi.

Engelli çocuklar tarafından bastırılan ve kendi fotoğrafını taşıyan tişörtleri imzalayan sanatçı, duygulu anlar yaşadı. Böyle bir etkinlik için kendisini davet eden dernek yönetimi ve alışveriş merkezine teşekkür eden Fettah Can, “memleketin hangi sokağına isterseniz alır gitarımı gelirim” diyerek her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.


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