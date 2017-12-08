FETÖ'YÜ İTİRAF EDEN ESKİ SAVCININ CEZASI 10 YILDAN 2 YILA İNDİ

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) yargı yapılanmasına yönelik hakkında, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan dava açılan eski Küçükçekmece Savcısı Turhan Turunç, etkin pişmanlık hükmünden yararlanarak 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen karar duruşmasına tutuksuz yargılanan eski savcı Turunç ile avukatı Erkan Ergüçlü katıldı. Duruşma savcısı, sanığın, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan cezalandırılmasını belirterek, etkin pişmanlık hükümlerinin de uygulanmasını talep etti.

ESKİ SAVCI: BU YAPI İÇİNDE BULUNDUM...

Daha sonra mütalaaya karşı beyanda bulunan sanık Turhan Turunç, 15 Temuz darbe girişimini bir kez daha lanetlediğini dile getirerek, \"Bu yapı içinde dini saiklerle bulundum. Ancak bu yapının karanlık yüzünü 15 Temmuz\'dan sonra fark ettim. Tüm bağlarımı kopardım\" dedi. Bylock programı da kullandığını itiraf eden sanık, \"Ancak bylock\'u internetten indirdim. Kimse bana getirmedi. Bu programla da herhangi bir suça konu eylemim olmadı\" ifadesinde bulundu.

Bu ifadeleri vermesinin amacının devletine yardımcı olmak olduğunu anlatan sanık Turunç, tüm bunların dikkate alınarak beraatine karar verilmesini istediğini ancak mahkemenin aksi kanaatte ise etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep etti.

Son sözü sorulan sanık Turunç, \"Bu yapı ile yan yana geldiğim için çok pişmanım\" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Turunç \"Silahlı terör örgütüne üye olmak\" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına, suçun Terörle Mücadele Kanun kapsamında olduğu için de cezayı 10 yıl 6 aya çıkardı. Mahkeme heyeti, TCK 221/4 maddesi gereğince sanığın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği beyanlar ile iyi hal indirimi uygulayarak, verilen cezayı 2 yıl 2 aya indirdi. Karara bir üye hakim şerh düştü.

ÜYE HAKİM ŞERH DÜŞTÜ: CEZA VERİLMESİN

Karara şerh düşen üye hakimin, sanık hakkında TCK 221/3 maddesinde yer alan \"Örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeden yakalanan örgüt üyesinin, pişmanlık duyarak örgütün dağılmasını veya mensuplarının yakalanmasını sağlamaya elverişli bilgi vermesi halinde, hakkında cezaya hükmolunmaz\" hükmünün uygulanması görüşünde olduğunu, bu nedenle çoğunluğun görüşüne katılmadığı tutanağa geçirildi.



