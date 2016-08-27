"FETÖ'ye sıcak para akışı sağlayan gizli AVM ortaklarının mallarına el konulacak"

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 'FETÖ’ye destek olduğu ileri sürülen şirketlerin çok sayıda alışveriş merkezinde gizli ortaklıkları olduğu iddia edildi. Örgüte sıcak para akışı sağladığı belirtilen bu alışveriş merkezlerinde, şahıs ve işverenlerin mali ilişkilerine yönelik hem Emniyet hem de maliye kapsamlı bir inceleme başlattı. Tespit edilen gizli ortakların AVM’lerdeki hisselerine de el konulacağı belirtildi.

'FETÖ' soruşturmasının ekonomi ayağı ile ilgili soruşturma bu kez AVM'lerdeki gizli ortaklıklara yöneldi. Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberine göre, örgüte finansman sağladığı ileri sürülen 300'ün üzerindeki şirketin İstanbul, Bursa, Kayseri, Ankara başta olmak üzere çok sayıda alışveriş merkezinde de gizli ortaklıkları bulunduğu belirlendi.

Hisselere el konulacak

'FETÖ' üyelerinin AVM'ler üzerinden milyarlarca lira para transferi gerçekleştirdiği iddia edildi. Örgüt ile bağlantılı gizli ortaklıklar üzerinden finans akışı sağlayan şirketlerin AVM'lerdeki hisselerine de el konulacak.

'FETÖ'ye hizmet edip, yaklaşık 8 bin gayrimenkulün mal devirlerine aracılık ettiği öne sürülen mali müşavirler hakkında soruşturma başlatılırken, maliye de çok sayıda mali müşavirin yetkisini iptal etti.

"Özel şifre ile aktardılar"

'FETÖ'nün finans, müteahhitlik, tekstil, mobilya ve dış ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren 'kripto' şirketlerine yönelik de önemli bir ayrıntı iddia atıldı. Buna göre, bu şirketlerin örgüte ait olduğunu 'FETÖ'nün sadece üst düzey yöneticileri biliyor. Türkiye yöneticisi olan küçük bir grup tarafından yönetilen bu şirketlere ilişkin bilgilerin de özel bir şifre ile Pensilvanya ile bağlantı kurduğu iddia edildi. 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından yaklaşık 25 'kripto şirket' üzerinden de şüpheli para çıkışı yapıldığı belirtildi..