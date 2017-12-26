FETÖ/PDY'nin zabıt katiplerine hapis cezası

ADANA, (DHA) - ADANA\'da FETÖ/PDY\'nin Adana Adliyesi yapılanması davasında, 20 sanık 1 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Adana Adliyesi yapılanmasına yönelik 13\'ü tutuklu, 25 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada, örgütün akademi mezunu emniyet müdürleri yapılanması içerisinde \'mahrem imam\' olduğu iddia edilen eski zabıt katibi Alkan K., örgütün çözülmesine yönelik hakkında bilgiler verdiğini belirterek, etkin pişmanlığının kabul edilmesini istedi. Örgütün TSK içerisinde \'mahrem imam\' olduğu ileri sürülen tutuklu sanık eski zabıt katibi Muhammed Enes Peker ise suçlamaları kabul etmedi. Esas hakkındaki mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Bylock kullandığı tespit edilen sanıklar Abdullah Ç., Abdulmuttalip H., Ersin K., Ferhat A., Gülten N., Hayrullah İ., İbrahim G., İlker K., İlyas T., Mikail K., Ayşegül G. U., Melek S., Nilhan N., Süheyla T., Muhammed Enes Peker\'in \'silahlı terör örgütüne üye olma\' suçundan cezalandırılmasına, sanık Ahmet G., Alkan K., Furkan D., Hatice T., Mehmet N.Y.\'nin örgütün işleyişine ve çökertilmesine yönelik bilgiler verdiği nazara alınarak etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti sanıklardan 20\'sini, 1 yıl 9 ay ile 7 yıl 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırdı. Diğer sanıklar Alkan K., Hatice T., İlker G. ve Ahmet G. hakkında ceza verilmesine yer olmadığına hükmeden heyet, tutuklu sanık Muhammed Enes Peker\'in ise dosyasının ayrılarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.