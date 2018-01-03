FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' yangın merdiveninde yakalandı (2)

TUTUKLANDI

Samsun\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'asker abisi\' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.