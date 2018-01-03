FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' yangın merdiveninde yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı
03 Ocak 2018 18:19
TUTUKLANDI
Samsun\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'asker abisi\' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
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