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FETÖ/PDY'nin 'asker abisi' yangın merdiveninde yakalandı (2)

TUTUKLANDI Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 'asker abisi' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı

03 Ocak 2018 18:19

TUTUKLANDI
Samsun\'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) \'asker abisi\' olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen Mehmet Şükrü Alev, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

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TUTUKLANDI Samsun TerörDevlet Yapılanması FETÖPDYMehmetAlev

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