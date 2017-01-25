‘FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin iddianame tamamlandı

‘FETÖ’nün Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki yapılanmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, 21'i tutuklu 83 öğretim görevlisi hakkında "terör örgütü üyeliği" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Mehmet Şenay Baygın tarafından ‘FETÖ’nün akademik yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, cemaatin YTÜ'de yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma tamamlandı. İddianamede, öğretim görevlisi olan 21'i tutuklu 83 şüpheli hakkında, "terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından onaylanan iddianame, İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilerden bir kısmının Bylock kullanıcısı olduğu, bir kısmının ise cemattin talimatı ile TMSF'ye devredilmeden önce Bank Asya'ya yüksek miktarda paralar yatırdıkları iddialarına yer verilmişti. Bazı şüphelilerin de KHK ile meslekten ihraç edildikleri öğrenilmişti.