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FETÖ’nün Yalova Üniversitesi yapılanması davasında 4 kişiye tahliye

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof

26 Ağustos 2017 03:12

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) - YALOVA’da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında Yalova Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu’nun da bulunduğu 12’si tutuklu, 25 sanığın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Yaklaşık 13 saat süren duruşmada 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yalova Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde özel hazırlanan salonda görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu ve tutuksuz yargılanan sanıklar hazır bulundu. Duruşmaya sanıkların yakınları ve avukatları da katıldı. Duruşmada örgütün \'Yalova Üniversitesi imamı\' olduğu ileri sürülen Mehmet Güler, 2008 yılından bu yana cemaatle bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi, üniversite imamı olduğu iddialarını redderek tahliyesini istedi. 
Eski Rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu da örgüt üyeliği iddialarını reddetti ve tahliyesini talep etti.
Saat 09.00’da başlayan duruşma 22.00’ye kadar sürdü. Duruşma sonunda mahkeme, ara kararı açıkladı. Uğur, tutuklu sanıklardan M. K., N. G., S. Ö., M. K.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hüküm kıldı. Heyet ayrıca Mehmet Güler ve Prof. Dr. Niyazi Eruslu\'nun da aralarında bulunduğu diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırarak davayı ileri bir tarihe erteledi.

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