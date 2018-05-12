T24 LogoT24 Logo
Gündem

FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 64 kişiye hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, FETÖ/PDY'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan 115 sanıktan 64'üne, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9'ar ay arasında değişen hapis cezaları verdi

12 Mayıs 2018 16:43

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan 115 sanıktan 64\'üne, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet, eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile rektör yardımcısı Ali Keskin\'in de aralarında bulunduğu 48 kişinin ise beraatına karar verdi.
FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla 115 sanık hakkında açılan davanın duruşması, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde oluşturulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı. Karar duruşmasına 26\'sı tutuklu 112 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı, suçlamaları kabul etmedi, beraatlarını istedi.
Mahkeme heyeti savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. FETÖ/PDY\'nin üniversite yapılanmasında etkin rol aldığı gerekçesiyle Hakan Yörükoğlu ile Engin Çamdere\'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer 62 sanık ise 1 yıl 6 ay 22\'şer gün ile 7 yıl 6\'şar ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. PAÜ\'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin\'in de aralarında bulunduğu toplam 48 sağının ise beraatine karar verildi. Hapis cezası verilen 26 sanıktan 10\'u ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Davanın firari sanıkları Ebubekir Aydoğmuş, Fahri Tercan ve Sümeyra Eliçbabuk\'un hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

RamazanDHA DENİZLİ FETÖPDY PamukkaleHeyetPAÜHüseyin BağcıAli KeskinFETÖPDY PamukkaleDenizli KongreKültür MerkeziAğır Ceza MahkemesiKararDuruşmadaMahkemeFETÖPDYHakan YörükoğluEnginDiğerHapisDavanın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24