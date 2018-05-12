FETÖ'nün üniversite yapılanması davasında 64 kişiye hapis cezası

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de, FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla yargılanan 115 sanıktan 64\'üne, 1 yıl 6 ay 22 gün ila 8 yıl 9\'ar ay arasında değişen hapis cezaları verdi. Heyet, eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile rektör yardımcısı Ali Keskin\'in de aralarında bulunduğu 48 kişinin ise beraatına karar verdi.

FETÖ/PDY\'nin Pamukkale Üniversitesi yapılanmasında görev aldıkları iddiasıyla 115 sanık hakkında açılan davanın duruşması, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi\'nde oluşturulan 5. Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonunda yapıldı. Karar duruşmasına 26\'sı tutuklu 112 sanık ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada sanıklar son savunmalarını yaptı, suçlamaları kabul etmedi, beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti savunmaların alınmasının ardından kararını açıkladı. FETÖ/PDY\'nin üniversite yapılanmasında etkin rol aldığı gerekçesiyle Hakan Yörükoğlu ile Engin Çamdere\'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Diğer 62 sanık ise 1 yıl 6 ay 22\'şer gün ile 7 yıl 6\'şar ay arasında değişen hapis cezalarına mahkum edildi. PAÜ\'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin\'in de aralarında bulunduğu toplam 48 sağının ise beraatine karar verildi. Hapis cezası verilen 26 sanıktan 10\'u ise tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

Davanın firari sanıkları Ebubekir Aydoğmuş, Fahri Tercan ve Sümeyra Eliçbabuk\'un hakkındaki dava dosyası ise ayrıldı.

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