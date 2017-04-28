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"FETÖ'nün üniversite imamı, öğrencilere Gülen'in takkesini koklatmış"

Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 13 öğrenci ByLock kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı

28 Nisan 2017 10:54

'FETÖ' soruşturması kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi'nde 20 öğrencinin ByLock kullandıkları iddia edildi.13 öğrenci gözaltına alındı.

Akşam'ın haberine göre, 'üniversite imamı' olduğu ileri sürülen şüphelinin öğrencilerei sohbetler sırasında Fethullah Gülen'in takkesini koklattığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde 13 öğrencinin üzerine 5 adet telefon hattı olduğu ve bu hatlar üzerinde ByLock kurulduğu ortaya çıktığı ileri sürüldü. Öğrencilerin ifadelerinde üniversitedeki abiler tarafından telefonlarına ByLock programı indirdiklerini anlattıları öne sürüldü.

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