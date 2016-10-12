'FETÖ'nün TSK'dan 'ahlaksızlık' suçlamasıyla attığı iddia edilen 7 subayın davası AYM'de

'FETÖ'ye üye olduğu iddia edilen askerlerin, ‘genel ahlaka aykırı hareketlerde bulundukları’ iddiasıyla TSK’dan attığı 7 subayın dosyası, Anayasa Mahkemesi (AYM) gündemine geldi. AYM raportörü, özel hayatın ihlâl edildiği yönünde görüş bildirdi. Böylelikle AYM'nin emsal karara hazırlandığı belirtildi.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Gülen cemaatinin çok sayıda subayı disiplinsizlik gerekçesiyle TSK’dan attığı edildi. Bunların önemli bir kısmı, özel hayatları yasadışı izlenen subaylardan oluştu. Bu subaylar “genel ahlaka aykırı davranışlarda bulundukları” iddiasıyla TSK’dan ihraç edildi. Mağdurların açtığı iptal davalarının ise askeri yargıda hâkim olan Gülen cemaati üyeleri taradından reddedildiği iddia edildi.

Askeri yargıdan sonuç alamayan subaylar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Başvuru dilekçelerinde 7 subay, “Ahlaki durumları gerekçe gösterilerek, TSK’dan ilişiklerinin kesildiğini, bu işleme karşı açtıkları davaların reddedilmesi nedeniyle özel hayatın gizliliği haklarının ihlal edildiğini” belirtti. Başvuruları inceleyen AYM raportörü, “ihlal” kararı verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Raporda, başvurucuların “Anayasa’nın 20. maddesinde yer alan özel hayatın gizliliği hakkının ihlâl edildiği” belirtildi. Raporun üyelere dağıtılmasının ardından 7 subayın dosyaları Genel Kurul gündemine alındı. Genel Kurul, dosyaları yarın yapacağı oturumda ele alacak. AYM Genel Kurulu’ndan da raportör görüşü doğrultusunda ihlal kararı çıkması bekleniyor. Bu durumda söz konusu 7 subaya TSK’ya dönüş yolu açılmış olacak.

Nazlıgül mağdurlar arasındaydı

"Neden makyaj yapıyorsun?" diye sorgulanıp ‘Disiplinsizlik ve ahlaki durum’ gerekçesiyle ordudan uzaklaştırılınca intihar eden 1 çocuk annesi Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu, bu kişilerden biriydi. Daştanoğlu’nun 12’nci Hava Ana Ulaştırma Üssü’nde o dönem komutanı olan Tümgeneral Mehmet Cahit Bakır ile olayı soruşturması için Genelkurmay tarafından görevlendirilen Korgeneral Mustafa Özsoy, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tutuklanmıştı.

AYM’nin görüşeceği o subaylar

E.G.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 13 Şubat 2012’de gönderilen isimsiz “ahlaksız bir hava kuvvetleri personeli hakkında” başlıklı e-postada karşı cinse aşırı zafiyeti olduğu iddia edildi. İddiaları reddetti ancak soruşturma sonucunda TSK’dan çıkarılmasına karar verildi. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nde açtığı iptal davası reddedildi.

E.Ö.: Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 28 Ekim 2010’da gönderilen isimsiz e-posta ekinde ona ait olduğu ileri sürülen cinsel içerikli fotoğraflara ve videolara yer verildi. Disiplin soruşturması sonucunda sözleşmesi feshedildi.

K.Ü.: Astsubay olarak görev yaparken, “ahlaki düşüklük içinde olduğuna dair” hakkında yapılan ihbar üzerine idari soruşturma başlatıldı. 31 Ekim 2012’de TSK’dan çıkarıldı.

H.Ö.: Astsubay statüsünde görev yaparken, TSK’nın itibarını sarsacak şekilde ahlak dışı hareketlerde bulunduğu ihbarı üzerine hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma sonucunda “ahlaki durumu” gerekçe gösterilerek 24 Temmuz 2012’de TSK’dan ilişiğinin kesilmesine karar verildi.

G.G.: Hava Kuvvetleri’nde subay olarak görev yaparken, 2 Aralık 2010’da bir internet sitesinde ona ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli görüntüler yayımlandı. “TSK’nın itibarını sarstığı ve ahlak dışı hareketlerde bulunduğu” gerekçesiyle 2012’de TSK’dan çıkarıldı.

Ö.A.: Hakkında gönderilen ve cinsel zafiyet içerisinde olduğu iddialı isimsiz bir e-posta sonrası başlatılan soruşturma sonucunda görevine son verildi. Kendisine isnat edilen özel hayata ilişkin eylemlerin 15 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, 2013’te AYİM’de dava açtı, sonuç alamadı.

F.T.: Kumpas olduğu ortaya çıkan İzmir Askeri Casusluk soruşturmasıyla ilişkili olduğu belirtilen tahkikat sonucunda “ahlaki durumu” nedeniyle 2012’de TSK’dan çıkarıldı.