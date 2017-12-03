“FETÖ'nün TSK yapılanması” soruşturmasında 85 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından “FETÖ'nün TSK yapılanması”na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltında tutuldukları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 95 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Burada soruşturma savcılığınca ifadesi alınan şüphelilerin tümü, tutuklanma istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden 85'inin tutuklanmasına, 10'unun ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verildi.

Emniyet Müdürlüğü'nde 153 şüpheli var

Nöbetçi hakimliğin adli kontrolle serbest bıraktığı 10 şüpheliden 7'sinin itirafçı olduğu ve etkin pişmanlık yasasından yararlandırıldığı öğrenildi.

Başsavcılıkça yürütülen soruşturma kapsamında başsavcılıkça ifadesi alınan 17 şüphelinin de itirafçı olduğu ve etkin pişmanlıktan yararlanmaları nedeniyle savcılıktan serbest bırakıldıkları kaydedildi.

Soruşturmada gözaltına alınan 153 kişinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.