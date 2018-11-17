FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 18 şüpheli adliyede(2)

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri\'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 kişiden 18’i hakim karşısına çıkarıldı. Emniyette tamamlanan işlemlerimin ardından 4 kişi de adliyeye sevk edildi. 22 askeri personelden açığa alınan 1 üsteğmen, 1 muvazzaf teğmen ile 1’i muvazzaf, 1’i emekli 5 astsubay olmak üzere toplam 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 15 askeri personel de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 muvazzaf binbaşı, 1\'i muvazzaf 2 yüzbaşı, 1\'i muvazzaf 3 üsteğmen ile 4\'ü muvazzaf 8 astsubay olmak üzere 15 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.